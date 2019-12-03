- 07:37 Месси шестой раз выиграл «Золотой мяч»: хроника церемонии в Париже
- 07:31 С ножом бросается на людей: в Киеве заметили неадеквата
- 07:31 Новые тренды в маникюре: эффект «северное сияние»
- 07:10 Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
- 06:55 Порадовала маму Елены Зеленской: в Киеве выступила Лайма Вайкуле
- 06:31 Перерасчет пенсий: в ПФУ назвали категории пенсионеров, кому не повысят выплаты
- 05:50 Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном
- 05:35 Секс с "Мисс Азербайджан" и свое казино в тюрьме: стали известны Топ-10 фактов о "воре в законе" Гули
- 04:48 Звезды предупреждают: гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
- 04:45 Игорь Крутой переносит «Новую волну» из Сочи: назван город проведения конкурса
- 04:13 Смертельный наезд на людей в Лондоне: погиб 12-летний мальчик
- 03:47 Вышел с первым снегом: «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина выпустили из СИЗО
Порадовала маму Елены Зеленской: в Киеве выступила Лайма Вайкуле
Научившаяся умело трясти попой с группой KAZKA Лайма Вайкуле продолжает радовать украинцев: каждый ее приезд воспринимается с энтузиазмом местной публики, в том числе и концерт, который прошел на днях в столице.
Об этом пишет «КП в Украине».
Организаторам мероприятия даже пришлось доставлять дополнительные ряды стульев для того, чтобы вместить всех желающих. В зале было много важных гостей — политики, депутаты. Послушать Лайму инкогнито приехала и мама первой леди Елены Зеленской.
Причиной такого «переаншлага» журналисты считают фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который впервые за пятилетнюю историю своего существования выехал за пределы Латвии и прошел в этом году в Одессе.
«В следующем году фестивалю — снова быть!», — выдала главную интригу Лайма во врем концерта, — «Так что, приезжайте!». И тут же добавила: «В августе на фестивале мне очень полюбился у вас один артист, хочу пригласить его на сцену».
После этого из полумрака с гитарой появился Арсен Мирзоян. Дуэтом они чувственно исполнили «Если ты со мной» — песня, которую у себя в Латвии Лайма пела со Стасом Михайловым. Народ бурно отреагировал на сюрприз. Мирзояну даже пришлось остаться на сцене и своим фирменным голосом со щемящей хрипотцой спеть «Джеральдину».
Весь вечер Лайма разбавляла новинки проверенными хитами: «Я вышла на Пикадилли», «Акапулько», «Я за тебя молюсь». В новой аранжировке была исполнена песня Аллы Пугачевой «Мэри».
Уходила Лайма со сцены после «Вернисажа» под бурные овации. А после переоделась в теплое черное худи (подарок от Димы Монатика).
Вслед за Киевом у Лаймы предстоят концерты в Северодонецке, Днепре, Запорожье, Херсоне и Одессе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лайму Вайкуле и ее подругу Аллу Пугачеву раскритиковали в Сети за «пьяные» видео, которые любит выкладывать Максим Галкин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.