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Порадовала маму Елены Зеленской: в Киеве выступила Лайма Вайкуле

6:55 3 декабря 2019 179
Лайма Вайкуле
Инф. «ФАКТОВ»

Научившаяся умело трясти попой с группой KAZKA Лайма Вайкуле продолжает радовать украинцев: каждый ее приезд воспринимается с энтузиазмом местной публики, в том числе и концерт, который прошел на днях в столице.

Об этом пишет «КП в Украине».

Организаторам мероприятия даже пришлось доставлять дополнительные ряды стульев для того, чтобы вместить всех желающих. В зале было много важных гостей — политики, депутаты. Послушать Лайму инкогнито приехала и мама первой леди Елены Зеленской.

Причиной такого «переаншлага» журналисты считают фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который впервые за пятилетнюю историю своего существования выехал за пределы Латвии и прошел в этом году в Одессе.

«В следующем году фестивалю — снова быть!», — выдала главную интригу Лайма во врем концерта, — «Так что, приезжайте!». И тут же добавила: «В августе на фестивале мне очень полюбился у вас один артист, хочу пригласить его на сцену».

После этого из полумрака с гитарой появился Арсен Мирзоян. Дуэтом они чувственно исполнили «Если ты со мной» — песня, которую у себя в Латвии Лайма пела со Стасом Михайловым. Народ бурно отреагировал на сюрприз. Мирзояну даже пришлось остаться на сцене и своим фирменным голосом со щемящей хрипотцой спеть «Джеральдину».

Весь вечер Лайма разбавляла новинки проверенными хитами: «Я вышла на Пикадилли», «Акапулько», «Я за тебя молюсь». В новой аранжировке была исполнена песня Аллы Пугачевой «Мэри».

Уходила Лайма со сцены после «Вернисажа» под бурные овации. А после переоделась в теплое черное худи (подарок от Димы Монатика).

Вслед за Киевом у Лаймы предстоят концерты в Северодонецке, Днепре, Запорожье, Херсоне и Одессе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лайму Вайкуле и ее подругу Аллу Пугачеву раскритиковали в Сети за «пьяные» видео, которые любит выкладывать Максим Галкин.

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