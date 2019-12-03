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Рианна показала «беременную» фигуру в мини-платье (фото, видео)
Американская певица Рианна посетила в Лондоне церемонию вручения British Fashion Awards — одной из главных наград в области моды. 31-летняя уроженка Барбадоса появилась на красной ковровой дорожке в мини-платье бледно-зеленого цвета и в длинной прозрачной накидке-рубашке того же оттенка. Наряд дополняли перчатки и туфли в тон, а также бриллиантовые серьги и ожерелье.
Певица приехала в компании своего друга — рэпера ASAP Rocky. Как известно, звезда состоит в романтических отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, однако не выходит с ним на публику, стараясь не афишировать их отношения.
Между тем, как пишет издание Radar Online, фанаты заподозрили Рианну в беременности. Поп-звезда позировала фотографам, стараясь прикрывать руками живот. На тех снимках, где ей это сделать не удалось, заметно, что ее фигура заметно округлилась.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна «призналась» в беременности в одном из интервью.
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