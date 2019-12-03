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- 09:45 Мелания Трамп в ярко-красном пальто прибыла вместе с мужем в Лондон
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Мелания Трамп в ярко-красном пальто прибыла вместе с мужем в Лондон (фото)
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Лондон, где состоится саммит НАТО в честь 70-летия альянса. Саммит пройдет в Уотфорде, недалеко от Лондона. Лидеры стран НАТО также посетят торжественный прием в Букингемском дворце, где встретятся с королевой Елизаветой и другими высокопоставленными членами королевской семьи.
Супруги Трамп прилетели в Лондон накануне. Как сообщает издание Express, 49-летняя экс-модель Мелания появилась на трапе президентского самолета Air Force One в эффектном ярко-красном пальто и в черных туфлях на высоких шпильках от Christian Louboutin, в очередной раз доказав, что является одной из самых стильных первых леди в истории страны. Миссис Трамп подняла воротник, чтобы защититься от холодного английского ветра. Из-под пальто моментами проглядывала черная юбка-карандаш.
73-летния Дональд Трамп был в черном пальто и при галстуке.
Из Вашингтона в Великобританию Мелания вылетела в черном пальто и черных высоких сапогах.
Предыдущий визит в Лондон Дональд и Мелания Трамп нанесли в июне этого года.
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