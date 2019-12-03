Стиль жизни

Мелания Трамп в ярко-красном пальто прибыла вместе с мужем в Лондон (фото)

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Лондон, где состоится саммит НАТО в честь 70-летия альянса. Саммит пройдет в Уотфорде, недалеко от Лондона. Лидеры стран НАТО также посетят торжественный прием в Букингемском дворце, где встретятся с королевой Елизаветой и другими высокопоставленными членами королевской семьи.

Супруги Трамп прилетели в Лондон накануне. Как сообщает издание Express, 49-летняя экс-модель Мелания появилась на трапе президентского самолета Air Force One в эффектном ярко-красном пальто и в черных туфлях на высоких шпильках от Christian Louboutin, в очередной раз доказав, что является одной из самых стильных первых леди в истории страны. Миссис Трамп подняла воротник, чтобы защититься от холодного английского ветра. Из-под пальто моментами проглядывала черная юбка-карандаш.

73-летния Дональд Трамп был в черном пальто и при галстуке.

Фото Getty

Из Вашингтона в Великобританию Мелания вылетела в черном пальто и черных высоких сапогах.

Предыдущий визит в Лондон Дональд и Мелания Трамп нанесли в июне этого года.



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