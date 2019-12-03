День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки

Общество и люди

В пятницу, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления для украинских воинов.

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту Украины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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В День Вооруженных сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все атаки со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Хотим, чтобы на жизненном пути,

Все трудности смогли бы вы пройти.

Пусть вас хранит и ангел, и удача,

Приходит верное решение задачи,

Пусть будет небо чистым, голубым.

Мы вас в обиду, тоже не дадим!



Напомним, что в этом году в Украине впервые отмечали День сержанта.

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