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День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки
В пятницу, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины.
«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления для украинских воинов.
Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту Украины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
***
В День Вооруженных сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все атаки со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
***
Хотим, чтобы на жизненном пути,
Все трудности смогли бы вы пройти.
Пусть вас хранит и ангел, и удача,
Приходит верное решение задачи,
Пусть будет небо чистым, голубым.
Мы вас в обиду, тоже не дадим!
Напомним, что в этом году в Украине впервые отмечали День сержанта.
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