Мир

Момент падения 200-метрового моста в России попал на видео

Момент с обрушением моста в российском Оренбурге зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водителю которого чудом удалось затормозить и не попасть под обломки бетонной конструкции.

По информации «Мэш», в больницу попали два человека. По факту обрушения 200-метрового пролета моста возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Эксклюзивный материал «За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter