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Момент падения 200-метрового моста в России попал на видео
Момент с обрушением моста в российском Оренбурге зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водителю которого чудом удалось затормозить и не попасть под обломки бетонной конструкции.
По информации «Мэш», в больницу попали два человека. По факту обрушения 200-метрового пролета моста возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).
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