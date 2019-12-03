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Мир

Момент падения 200-метрового моста в России попал на видео

11:38 3 декабря 2019 755
В Оренбурге рухнул мост
Инф. «ФАКТОВ»

Момент с обрушением моста в российском Оренбурге зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водителю которого чудом удалось затормозить и не попасть под обломки бетонной конструкции.

По информации «Мэш», в больницу попали два человека. По факту обрушения 200-метрового пролета моста возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Эксклюзивный материал «За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».


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