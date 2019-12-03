Мир

В России рухнуло 200 метров моста: в сеть попало фото и видео

В российском Оренбурге мост рухнул прямо на проезжающие под путепроводом автомобили. Ранее в под Читой у рейсового автобуса на большой скорости лопнуло колесо и он рухнул с моста на лед.

По информации «Мэш», во время обрушения моста в Оренбурге пострадали два человека — обломками привалило одну машину. К счастью, обошлось без жертв. Тем временем в местной прокуратуре сообщали о том, что 150−200-метровый пролет моста обвалился, поскольку не выдержал веса проезжающей по нему фуры.

Сообщается, что путепровод перекрыли для ремонтных работ.

Также видео с места чрезвычайного происшествия разместил ресурс «360tv».

Эксклюзивный материал «За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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