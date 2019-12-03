У жены директора "Лиги смеха" нашли бизнес в Крыму

Украина

У Ларисы Чивуриной, супруги главреда шоу «Лига смеха» Андрея Чивурина, нашли бизнес в аннексированном Крыму. Бизнес-леди через офшорные компании владеет пансионатом в Ялте. Это выяснилось в совместном расследовании журналистов «Настоящее Время» и «Муниципальный сканер».

Ялтинский пансионат «Севастополь» с видом на Черное море предлагает номера от 6000 рублей или 100 долларов за ночь. Прямым владельцем ООО «Пансионат Севастополь» (99% акций) является кипрская компания TMM Real Estate Development Public Limited.

Расследователи «Настоящего времени» выяснили, что Ларисе Чивуриной принадлежат 0,2% акций кипрской фирмы-собственницы пансионата. Кроме того, предпринимательнице принадлежат 99,5% акций TMM Holdings Limited, которая контролирует большую часть ценных бумаг отеля.

Формально считается, что пансионат после аннексии Крыма был продан российскому ООО, внесен в российский реестр юрлиц и подает отчеты в российскую налоговую. Расследователи настаивают, что бенефициарами бизнеса остались бывшие собственники, но в схеме владения появились европейские компании. Чивурина и бизнес-партнеры отвергают, что ведут на полуострове деятельность, и отрицают, что контролируют работу отеля. Они также не комментируют информацию о том, что кипрская TMM Real Estate Public Limited вложила более миллиона долларов в крымскую компанию.

Напомним, ранее стало известно, что в Раду от «Слуги народа» прошла дочь руководителя «Лиги смеха», имеющая ресторанный бизнес в аннексированном Крыму.

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