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У жены директора "Лиги смеха" нашли бизнес в Крыму
У Ларисы Чивуриной, супруги главреда шоу «Лига смеха» Андрея Чивурина, нашли бизнес в аннексированном Крыму. Бизнес-леди через офшорные компании владеет пансионатом в Ялте. Это выяснилось в совместном расследовании журналистов «Настоящее Время» и «Муниципальный сканер».
Ялтинский пансионат «Севастополь» с видом на Черное море предлагает номера от 6000 рублей или 100 долларов за ночь. Прямым владельцем ООО «Пансионат Севастополь» (99% акций) является кипрская компания TMM Real Estate Development Public Limited.
Расследователи «Настоящего времени» выяснили, что Ларисе Чивуриной принадлежат 0,2% акций кипрской фирмы-собственницы пансионата. Кроме того, предпринимательнице принадлежат 99,5% акций TMM Holdings Limited, которая контролирует большую часть ценных бумаг отеля.
Формально считается, что пансионат после аннексии Крыма был продан российскому ООО, внесен в российский реестр юрлиц и подает отчеты в российскую налоговую. Расследователи настаивают, что бенефициарами бизнеса остались бывшие собственники, но в схеме владения появились европейские компании. Чивурина и бизнес-партнеры отвергают, что ведут на полуострове деятельность, и отрицают, что контролируют работу отеля. Они также не комментируют информацию о том, что кипрская TMM Real Estate Public Limited вложила более миллиона долларов в крымскую компанию.
Напомним, ранее стало известно, что в Раду от «Слуги народа» прошла дочь руководителя «Лиги смеха», имеющая ресторанный бизнес в аннексированном Крыму.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?