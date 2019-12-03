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День ангела Екатерины: поздравления и открытки
7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. А именины в этот день празднуют Екатерины, Кати, Катеньки.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления для именинниц.
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
***
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя,
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу,
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
***
С Днем святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь ты и веселой,
И проблем совсем не знай.
***
С Днем святой Екатерины поздравленье принимай,
Катя, Катенька, Катюша, ты живи и процветай,
Пусть в твоей красивой жизни будет яркая мечта,
Пусть здоровье будет крепким, чтоб жила ты лет до ста.
Ты святой Екатерине непременно помолись,
Под надежною защитой поскорее окажись.
***
В День святой Екатерины
Будьте ангелом хранимы,
Будьте счастливы, здоровы,
И добры, а не суровы!
Всех Катюш мы поздравляем,
Благ земных всем им желаем,
Улыбаться, не тужить
И в достатке только жить!
Не касалась, чтоб беда,
Верить в лучшее всегда,
В море радости купаться,
Жизнью славной наслаждаться!
Отметим, что 11 декабря именины у Анны. Если у вас есть близкие с этим именем, поздравления для них смотрите здесь.
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