День ангела Екатерины: поздравления и открытки

Общество и люди

7 декабря отмечают День святой великомученицы Екатерины. А именины в этот день празднуют Екатерины, Кати, Катеньки.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления для именинниц.

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!



***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя,

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу,

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!



***

С Днем святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и веселой,

И проблем совсем не знай.



***

С Днем святой Екатерины поздравленье принимай,

Катя, Катенька, Катюша, ты живи и процветай,

Пусть в твоей красивой жизни будет яркая мечта,

Пусть здоровье будет крепким, чтоб жила ты лет до ста.

Ты святой Екатерине непременно помолись,

Под надежною защитой поскорее окажись.



***

В День святой Екатерины

Будьте ангелом хранимы,

Будьте счастливы, здоровы,

И добры, а не суровы!

Всех Катюш мы поздравляем,

Благ земных всем им желаем,

Улыбаться, не тужить

И в достатке только жить!

Не касалась, чтоб беда,

Верить в лучшее всегда,

В море радости купаться,

Жизнью славной наслаждаться!

Отметим, что 11 декабря именины у Анны. Если у вас есть близкие с этим именем, поздравления для них смотрите здесь.

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