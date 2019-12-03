Сестру Криштиану Роналду взбесила безобидная шутка ван Дейка о ее брате (фото)

Спорт

Певица Катя Авейру, родная сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, возмутилась шуткой защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка о ее брате во время церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

Напомним, что в кулуарах один из журналистов обратился к голландцу: «Криштиану здесь нет. Одним конкурентом меньше?» Голландец не стушевался: «А он был конкурентом?».

«Люди живут за пределами реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет награду, хотя он взял важные титулы, как командные, так и личные. Дорогой Вирджил, там, куда ты пришел, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и еще даже не касался трофеев, Криштиану был трехкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешел в «Реал» и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в составе этой команды он победил вас в финале Лиги чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остается самым лучшим", — написала Катя Авейру в Instagram.

Напомним, что Вирджил ван Дейк по итогам референдума France Football с 679 очками занял второе место, уступив Лионелю Месси лишь 7 пунктов (686), а проигнорировавший церемонию Криштиану Роналду — третье (476).

Вирджил ван Дейк посетил церемонию вручения «Золотого мяча» с супругой Рике

Кстати, португалец в этот вечер находился в Милане, где раздавали награды итальянской серии А. И вел себя Криштиану довольно странно.

По крайней мере, как сообщил в Twitter журналист Танкреди Палмери, звездный португалец сидел в своем автомобиле, пока не пришло время получать приз лучшему игроку турнира. И только когда футболисту дали сигнал, он отправился на мероприятие, а его охранники принялись светить фонариками в камеры журналистов, мешая делать снимки.

Криштиану Роналду во время вручения наград серии А в Милане

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сестра Роналду раскритиковала вручение «Золотого мяча"-2018 Модричу.

Фото Twitter



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