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В России перевернулся автобус: пострадали украинцы
Во вторник, 3 декабря, в Воронежской области России перевернулся междугородний автобус, в котором находились украинцы. Ранее в РФ под Читой автобус с пассажирами слетел с моста и рухнул на замерзший лед реки.
В областном МВД сообщили, что в транспорте находились 28 пассажиров и двое водителей. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением автобуса в условиях сильного снегопада.
В то же время ТАСС сообщает, что в ДТП пострадали 14 граждан Украины, и что автобус ехал из Запорожья в направлении Воронежа. «На 760-м км трассы „Дон“ он опрокинулся на встречную полосу», — говорится в сообщении.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии — они получили спинальные травмы. У остальных — ушибы мягких тканей и порезы. Сообщается, что 14 пострадавших доставят в ближайшую больницу в город Богучар.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России под Орлом в ДТП попал автобус с украинцами — пассажирский транспорт столкнулся с «КамАЗом». Медицинская помощь потребовалась 21 человеку.
Фото tv360ru.
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