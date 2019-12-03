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Происшествия

В России перевернулся автобус: пострадали украинцы

13:23 3 декабря 2019 348
ДТП под Воронежом
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 3 декабря, в Воронежской области России перевернулся междугородний автобус, в котором находились украинцы. Ранее в РФ под Читой автобус с пассажирами слетел с моста и рухнул на замерзший лед реки.

В областном МВД сообщили, что в транспорте находились 28 пассажиров и двое водителей. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением автобуса в условиях сильного снегопада.

В то же время ТАСС сообщает, что в ДТП пострадали 14 граждан Украины, и что автобус ехал из Запорожья в направлении Воронежа. «На 760-м км трассы „Дон“ он опрокинулся на встречную полосу», — говорится в сообщении.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии — они получили спинальные травмы. У остальных — ушибы мягких тканей и порезы. Сообщается, что 14 пострадавших доставят в ближайшую больницу в город Богучар.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России под Орлом в ДТП попал автобус с украинцами — пассажирский транспорт столкнулся с «КамАЗом». Медицинская помощь потребовалась 21 человеку.

Фото tv360ru.

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