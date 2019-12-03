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Цемах объявлен в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха, бывшего боевика террористической «ДНР». По последним данным, Цемах после обмена на несколько суток задержался в Москве, затем вернулся к себе домой, на оккупированную часть Донбасса и пока выходил на связь исключительно с российскими пропагандистами.
Цемаху инкриминируют участие в террористической группировке и причастность к террористическому акту (статьи 258 и 258−3 Уголовного кодекса).
Тем временем в Нидерландах возмущены отказом России выдавать Цемаха для дачи показаний по делу о «Боинге». 2 декабря нидерландские прокуроры объявили, что де-факто РФ не выполняет свои международные обязательства.
Напомним, Цемах фигурировал в деле о сбитом «Боинге» и считался ценным источником информации. По версии следствия, именно Цемаху поручили спрятать установку «Бук», из которой был сбит гражданский лайнер.
Вывозом ценного свидетеля с оккупированных территорий занималась специальная группа СБУ. Один из разведчиков во время операции погиб, еще один был тяжело ранен.
После того, как Цемаха невероятной ценой доставили на подконтрольную Украине территорию, было принято решение, что экс-боевик будет выдан Москве. Решение получило резонанс, поскольку формально Цемах является гражданином Украины.
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