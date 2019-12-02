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Снег и гололед: водителям напомнили правила езды в непогоду
В связи с ухудшением погоды, о чем предупреждают синоптики, в Патрульной полиции Киева напомнили водителям правила езды в сложных погодных условиях.
Предупредив о снеге и гололеде, в полиции призвали автовладельцев внимательно следить за прогнозами синоптиков, неукоснительно придерживаться правил дорожного движения и не отправляться в дальний путь без особых на то причин.
В сложных погодных условиях водителям необходимо:
- придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;
- отказаться от рискованных маневров;
- снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также к местам, где находятся детские учреждения;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- во время сильной непогоды включать противотуманные фары (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
- с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.
«Если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, звоните 102 или сообщите об этом аварийным службам и „Укравтодору“ по телефону +380 (44) 287 11 40. Также можно осторожно двигаться к ближайшим объектам дорожного сервиса или площадке для отдыха, чтобы переждать непогоду», — напомнили в патрульной полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют в декабре сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а при оттепелях — туманы и гололед.
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