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Снег и гололед: водителям напомнили правила езды в непогоду

9:27 2 декабря 2019 271
Дорога зимой
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с ухудшением погоды, о чем предупреждают синоптики, в Патрульной полиции Киева напомнили водителям правила езды в сложных погодных условиях.

Предупредив о снеге и гололеде, в полиции призвали автовладельцев внимательно следить за прогнозами синоптиков, неукоснительно придерживаться правил дорожного движения и не отправляться в дальний путь без особых на то причин.

В сложных погодных условиях водителям необходимо:

  • придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;
  • отказаться от рискованных маневров;
  • снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также к местам, где находятся детские учреждения;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • во время сильной непогоды включать противотуманные фары (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;
  • с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

«Если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, звоните 102 или сообщите об этом аварийным службам и „Укравтодору“ по телефону +380 (44) 287 11 40. Также можно осторожно двигаться к ближайшим объектам дорожного сервиса или площадке для отдыха, чтобы переждать непогоду», — напомнили в патрульной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют в декабре сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а при оттепелях — туманы и гололед.

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