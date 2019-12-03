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- 14:25 Депутат призвала спикера Рады срочно провести совещание по оценке Еврокомиссией законопроекта № 2233
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Депутат призвала спикера Рады срочно провести совещание по оценке Еврокомиссией законопроекта № 2233
Перед принятием законопроектов по энергетическим вопросам Украина должна провести консультации с Еврокомиссией о соответствии их положений положением acquis Европейского союза (ЕС), потому председатель Верховной Рады Украины должен срочно провести совещание по законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233). Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в социальной сети Facebook.
«Сегодня направила письмо спикеру Разумкова, где призвала его (в рамках инициированной им же с вице-премьером Дмитрием Кулебой евроинтеграционной платформы) таки провести совещание, и получить заключения по результатам консультаций правительства с европейцами по законопроекту № 2233, что уже стоит в повестке дня», — написала Климпуш-Цинцадзе.
Она напомнила, что ранее уже обращалась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с настоянием срочно провести консультации с европейскими партнерами по законопроектам № 2233 и № 2236 и альтернативным (законопроектам) им. И сейчас настаивает на проведении председателем Рады совещания, чтобы исключить принятие законопроекта, противоречащего праву ЕС и международным обязательствам Украины.
«Поскольку европейская интеграция Украины является одним из внешнеполитических приоритетов нашего государства, определенных в Конституции Украины, настаиваю на инициировании Вами рабочего совещания в рамках парламентско-правительственной евроинтеграционной платформы с приглашением всех заинтересованных сторон Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины для обсуждения результатов согласования со стороной ЕС проектов законов о внесении изменений в энергетическое законодательство. Такое обсуждение должно исключить принятие законопроектов, которые будут противоречить праву ЕС, Соглашению об ассоциации и нашим международным обязательствам», — говорится в обращении Климпуш-Цинцадзе к председателю Рады.
Напомним, 12 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии"(№ 2233). Ряд депутатов и экспертов заявили, что законопроект отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.
Ранее представительство ЕС раскритиковало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) в официальном письме, которое обнародовала председатель Комитета Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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