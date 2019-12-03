Пристайко придумал специальное слово для объяснения агрессии России против Украины

Украина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о целях руководства страны по возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает «Европейская правда».

Министр заявил в ходе переговоров с лидерами стран НАТО в Лондоне, что рассчитывает на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это», — заявил Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что министр Пристайко резко прокомментировал решение компании Apple обозначить Крым в своих приложениях как территорию РФ. Он сравнил это с похищением идей, дизайна и части сердца «яблочной» компании.

Фото: УНИАН

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