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Пристайко придумал специальное слово для объяснения агрессии России против Украины
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о целях руководства страны по возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает «Европейская правда».
Министр заявил в ходе переговоров с лидерами стран НАТО в Лондоне, что рассчитывает на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.
«Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это», — заявил Вадим Пристайко.
Ранее сообщалось, что министр Пристайко резко прокомментировал решение компании Apple обозначить Крым в своих приложениях как территорию РФ. Он сравнил это с похищением идей, дизайна и части сердца «яблочной» компании.
Фото: УНИАН
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