Украина

Би-би-си рассказала, как боевики "ЛНР" хозяйничают на украинской территории под видом представителей СЦКК

Боевики самопровозглашенной «ЛНР» перешли обновленный мост в Станице Луганской и теперь под видом представителей Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) дежурят на подконтрольном Украине берегу. Такое наблюдение сделали журналисты BBC.

Они отмечают, что боевики стоят без оружия, но в российском камуфляже, «делают замечания и снимают тех, кто переходит мост».

Фактическое продвижение на территорию Украины стало возможным летом 2019 года, когда от моста отвели войска и он стал нейтральной территорией — тогда на нем остались офицеры с украинской части СЦКК и представители самопровозглашенной «ЛНР» — под видом той же СЦКК.

«Они (боевики. Ред.) находятся не в центре моста, а сразу возле отремонтированного участка, который находится на правом, „украинском“ берегу. Таким образом „ЛНР“ фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и имеют символическую присутствие на другом берегу Северского Донца», — констатировали журналисты.

В настоящее время мост в Станице Луганской ежедневно пересекают более 10 тысяч человек, причем большинство — жители неподконтрольных территорий, которые едут за пенсиями или к банкоматам, и сразу же возвращаются.

Мост в Станице Луганской открыли 20 ноября 2019 года. Во время приезда в Станицу президент Зеленский обратил внимание на флаги «ЛНР», потребовав убрать их с моста. Однако это требование осталось нереализованным, о чем сообщили в сети.

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