- 18:36 В Киеве горит элитный жилой комплекс: первое видео с места ЧП
- 18:13 Таисия Повалий стала бабушкой
- 18:04 Задремавший в Раде "слуга народа" повеселил сеть
- 17:56 СМИ сообщили о задержании в Германии скандально известного экс-нардепа Онищенко
- 17:33 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 17:30 Красные линии для Зеленского: три фракции Рады сделали совместное заявление перед встречей "нормандской четверки"
- 17:29 Без Зеленского: президент не приехал на представление нового главы Волынской ОГА
- 16:57 Зеленский рассказал, как украинцев-эмигрантов будут возвращать на родину
- 16:50 Легендарного танкиста — защитника ДАПа "сливают" из ВСУ: в сети волна возмущения
- 16:35 Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)
- 16:28 Би-би-си рассказала, как боевики "ЛНР" хозяйничают на украинской территории под видом представителей СЦКК
- 16:22 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
Красные линии для Зеленского: три фракции Рады сделали совместное заявление перед встречей "нормандской четверки" (видео)
Депутаты трех фракций Верховной Рады — «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батьківщини» — выступили с трибуны парламента с совместным заявлением, в котором указали президенту Зеленскому на «красные линии» на переговорах «нормандской четверки» 9 декабря.
В их числе — никаких компромиссов в вопросе федерализации; никаких компромиссов относительно стратегического «евроинтеграционного» направления развития страны; никаких политических действия,
Также фракции оппозиции требуют не допустить прекращения процессов против России в международных судах.
«Координируем свои действия», — подчеркнули депутаты.
Напомним, у Зеленского анонсировали отдельную встречу президентов Украины и России в Париже тет-а-тет. Сам президент считает такую встречу победой и заявляет, что обсудит с Путиным «окончание войны».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!