Политика

Красные линии для Зеленского: три фракции Рады сделали совместное заявление перед встречей "нормандской четверки" (видео)

Депутаты трех фракций Верховной Рады — «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батьківщини» — выступили с трибуны парламента с совместным заявлением, в котором указали президенту Зеленскому на «красные линии» на переговорах «нормандской четверки» 9 декабря.

В их числе — никаких компромиссов в вопросе федерализации; никаких компромиссов относительно стратегического «евроинтеграционного» направления развития страны; никаких политических действия, в т. ч. выборов на оккупированном Донбассе до деоккупации этой территории, вывода войск, разоружения боевиков и установления полного контроля над государственной границей.

Также фракции оппозиции требуют не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

«Координируем свои действия», — подчеркнули депутаты.

Напомним, у Зеленского анонсировали отдельную встречу президентов Украины и России в Париже тет-а-тет. Сам президент считает такую встречу победой и заявляет, что обсудит с Путиным «окончание войны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter