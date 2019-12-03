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ГБР под прицелом: САП собщила о подозрении "правой руке" Трубы
Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине, которого задержали при получении первого «транша» взятки от предпринимателя на сумму 150 тысяч долларов.
Ему, а также взяткодателю, инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190, частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 27 и частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, сообщили в пресс-службе НАБУ.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об обысках у Игоря Щербины, коррупционные прегрешения которого дали повод президенту Зеленскому инициировать «перезапуск» ГБР. Во вторник, 3 декабря, депутаты приняли соответствующий закон.
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