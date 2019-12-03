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Украина

НАБУ пришло с обысками к "куму" главы ГБР Трубы: что об этом известно

9:34 3 декабря 2019 131
НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине, которого называют соратником директора ГБР Романа Трубы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук. По его информации речь шла о деле о якобы попытке закрыть за крупную сумму — 150 тысяч долларов — уголовное производство.

Тем временем «Новое время» сообщает, что соратник директора ГБР и еще один человек якобы получили 50 процентов от этой суммы.

Издание располагает фотографией визитной карточки Шербины, на которой он представлен сотрудником ГБР, хотя и не работает в Госбюро расследований. Также СМИ называют Игоря Щербину «кумом Романа Трубы».

Вместе с экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ по этому делу проходит еще один человек — В.Шевченко. Также издание сообщает, что на причастность к этому делу проверяется и Роман Труба.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили скандальные аудиозаписи, якобы сделанные в кабинете Романа Трубы. Сам руководитель ГБР, комментируя эти записи, заявлял, что голос похож, но его ли это голос, он сказать не может.

Фото с сайта https://nv.ua.

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