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Украина

Верховный суд вынес резонансное решение по жалобе известного антимайдановца «Топаза»

20:04 3 декабря 2019 64
Игнат Кромской
Инф. «ФАКТОВ»

3 декабря 2019 Верховный Суд не удовлетворил кассационные жалобы защитников Игната Кромского , известного как «Топаз», на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляц ионного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года. Ранее «Топаз» попадал под действие закона Савченко. Теперь оставался в силе приговор, предусматривающий лишение свободы на 8 лет с конфискацией имущества. Об этом пресс-служба Верховного суда сообщает в Facebook.

Игнат Кромской — участник массовых антиукраинских мероприятий в Харькове, на которых призывал к вводу российских войск в Украину. Он публично не признавал центральные органы власти страны и требовал отделения Харьковской области. В интервью одному из российских телеканалов Игнат Кромской призвал президента РФ ввести войска на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что «Топаз» напал в Харькове на пожилых мужчин, но получил жесткий отпор.

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