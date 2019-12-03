Жителей Мариуполя удивила белка необычного цвета (фото, видео)

Люди и звери

Фото и видео белочки с белой шерсткой выложил на своей странице в Facebook житель Мариуполя Донецкой области Александр Федоров. Белку по пути из школы сфотографировал и снял на видео его сын. Автор поста пишет, что никогда в жизни не видел белых белок. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть попало видео, на котором детеныш антилопы атакует леопарда.

Заведующая отделом природы городского краеведческого музея Ольга Шакула подтвердила «ФАКТАМ», что белая белка, как и другие зверьки-альбиносы, явление в природе достаточно редкое. По ее информации, обычные белки в Мариуполе встречаются тоже не часто, потому что кормовая база для них в городе невелика.

— Я видела этот пост в Facebook. Согласна с одним из комментаторов, что этот зверек скорее всего не дикий. Он вырос не в лесу, а в неволе. И если его не спасти, то зиму в городе белочка может и не пережить, — сказала Ольга Шакула. — Белки в Мариуполе встречаются только в городском парке. В дикой природе, в предместьях города, у нас много фазанов, лисиц, волков. Эти животные расплодились за время войны, так как из-за близости боевых действий охота уже много лет запрещена. Еду они находят в том числе и на еще не разминированных полях, которые давно никто не засевал. Увеличилось также поголовье диких птиц, которых на Азовском побережье около 100 видов. Отмечу, что птичьи базары переместились на подконтрольную территорию, с Кривой косы — на Белосарайскую. Здесь боевые действия не ведутся, а на отдыхающих птички реагируют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в опустевших оккупированных городах Донбасса белки и лисы стали появляться прямо в жилых кварталах.

Напомним, в Мариуполе даже есть памятник сбежавшему питомцу шапито, который целых полгода самостоятельно прожил на воле. Вопрос поимки неуловимого Годзика озвучивали тогда даже с трибуны Верховной Рады Украины.

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