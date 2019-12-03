Украина

Рада причислила людей на инвалидных колясках к участникам дорожного движения: какие права они получат

Верховная Рада Украины приняла в окончательной редакции закон об отнесении к участникам дорожного движения лиц, передвигающихся при помощи колесных кресел. За соответствующий проект закона проголосовали 350 нардепов.

Т.о. закон «О дорожном движении» новой статьей 191 «Основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных».

Указанные лица получают право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. Они имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

Такие лица также имеют право двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. В таком случае они должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот позволяются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи между ними.

Во время движения они должны выполнять правила дорожного движения, касающиеся обязанностей велосипедистов.

Кроме того, кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части — внешними световыми приборами.

О других проголосованных на заседании Рады 3 декабря законах читайте в статье «ФАКТОВ».

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