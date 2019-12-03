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Изгнание «слуг», перезапуск ГБР и предупреждение Зеленскому: чем занималась Рада 3 декабря (полное видео заседания)
Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла присягу у нового народного депутат Владимира Вятровича — он прошел по списку «Европейской солидарности». Парламент также принял ряд важных решений.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении из состава фракции «Слуга народа» нардепов Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова. Решения по Скороход и Полякову «слуги народа» приняли еще 15 ноября, а по Иванисову — 2 декабря.
Рада проголосовала за проект, который предусматривает перезапуск Государственного бюро расследований. Теперь в ГБР без обязательного конкурса могут перевестись прокуроры, занимавшиеся делами Майдана. Предусматривается увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей. Новое руководство Госбюро расследований изберет конкурсная комиссия в составе представителей от президента, Верховной Рады и правительства.
Депутаты трех фракций — «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батьківщини» — выступили в Верховной Раде с совместным заявлением. В нем они указали президенту Зеленскому на «линии», через которые нельзя переступать на саммите «нормандской четверки».
Нардепы также проголосовали за законопроект, который с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Герус запретил доступ СМИ на заседание комитета ВР по энергетике и ЖКХ, посвященное импорту электроэнергии из России.
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