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Зеленский провел совещание по реинтеграции оккупированных территорий: утверждены пять сценариев
В Офисе президента Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. Напомним, три оппозиционные фракции Рады озвучили «красные линии» для Зеленского в Париже.
Обсуждались возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе.
Сам Зеленский обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами, а секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.
На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а также решили, что непосредственно перед встречей в Нормандском формате президент проведет еще заседание Совета национальной безопасности и обороны.
В зависимости от того, какая группа возьмет верх, существует три сценария для Донбасса.
Напомним, ранее стали известны три из возможных сценариев реинтеграции Донбасса. В их числе — форсированное выполнение Минских соглашений, которое приведет к легитимизации ОРДЛО и может вызвать внутренние протесты и устранение Зеленского от власти.
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