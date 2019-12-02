Мир на Донбассе: озвучены ключевые сценарии и последствия

Украина

На решение вопроса по Донбассу во фракции «Слуга народа» влияют не менее трех групп. Об этом сообщает Democracy House.

Политику Владимира Зеленского формируют три силы: группа Коломойского, группа «Квартал» и группа Авакова. Они стремятся использовать мирные стремления президента в своих интересах.

В итоге события вокруг Донбасса могут развиваться по трем сценариям: форсированное выполнение Минских соглашений; отсутствие политического прогресса, но решение вопросов в гуманитарной сфере; продолжение конфликта низкой интенсивности.

Группа Коломойского. Включает председателя Офиса президента Андрея Богдана, председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко и других соратников олигарха. Заинтересована в возвращении финансовых активов на территории России, которые были захвачены в 2014 году, доступе к дешевому российскому газу и углю из ОРДЛО, а также реприватизации «ПриватБанка». Группа выступает за ускоренную нормализацию отношений с РФ, проведение выборов в ОРДЛО уже в 2020 г. Соратники Коломойского также рассчитывают на финансовую помощь России в восстановлении Донбасса.

Группа «Квартал». Включает помощника президента по международным вопросам Андрея Ермака, медиа-партнера Зеленского Тимура Миндича, а также советника Секретаря СНБО по вопросам Донбасса Сергея Сивохо и других друзей президента. Группа поддерживает мирные шаги Зеленского, которые позволят сохранить его популярность в украинском обществе. Ближайшее окружение Зеленского рассчитывает на успехи президента в мирном урегулировании, но избегает дискуссий об особом статусе, выборах в ОРДЛО и других непопулярных мерах, которые требует Россия.

Группа Авакова. В нее входят глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Группа критически относится к выполнению Минских соглашений и выступает за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В зависимости от того, какая группа возьмет верх, существует три сценария для Донбасса.

Форсированное выполнение Минских соглашений позволит заключить устойчивое перемирие, но приведет к легитимизации ОРДЛО. Это может вызвать внутренние протесты и устранение Зеленского от власти.

Прогресс исключительно в гуманитарных вопросах без решения политических проблем улучшит положение граждан, которые страдают от боевых действий. Но перемирие буде ненадежным, в любой момент возможна эскалация боевых действий.

Продолжение конфликта низкой интенсивности — может укрепить международную субъектность Украины, но будет сопровождаться потерями на фронте.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказал несогласие с Минскими договоренностями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter