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Украина

Пристайко назвал причину, по которой Рада не будет принимать новый закон по Донбассу

23:20 3 декабря 2019 38
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Придумавший специальное слово для объяснения агрессии России против Украины министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что парламент не планирует рассматривать новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом он сказал во время визита на саммит НАТО в Лондон передает РБК-Украина.

По словам министра, виной всему дефицит времени, из-за которого придется продлевать действие ныне действующего закона об особом статусе Донбасса.

«Наверное в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса — ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя», — сказал Пристайко.

Как известно, ранее сообщалось, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить после встречи в нормандском формате. В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что новый законопроект начнет разрабатываться 10−11 декабря.

Также были озвучены планы о том, что во время саммита «нормандской четверки» главной целью будет являться утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в том числе закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно «формуле Штайнмайера», обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. На нем обсуждались возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сам Зеленский обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами, а секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

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