Решение Шайло сменить пол расстроило ее отца Брэда Питта, — СМИ

Мир

Известный голливудский актер Брэд Питт прокомментировал решение своей биологической дочери Шайло стать мальчиком.

Об этом пишет «7 дней» со ссылкой на El Universal.

Актер рассказал, что когда его бывшая супруга Анджелина Джоли подала официальный запрос от имени Шайло на смену имени, ему лично эта затея пришлась не по душе.

Но так как он решил не портить отношения с дочерью, то согласился удовлетворить ее просьбу.

При этом Питт добавил, что лично ему это не нравятся и многие другие вещи, которые Анджелина позволяет детям.

Как известно, Шайло ещё с четырех лет отказывалась отзываться на данное ей при рождении имя, о чем рассказывала Джоли.

«Она просит называть её Джоном! Она взяла это имя из свой любимой книжки «Питер Пен», — сказала актриса в интервью одному изданию.

Когда Шайло стала подрастать, Анджелина разрешила ей носить мальчишечью одежду и стричь волосы на мужской манер. Более того, как сообщалось ранее, Джоли разрешила дочери, которая в этом году отпраздновала свой уже 13-й день рождения, начать гормональную терапию. А позднее, скорее всего, разрешит Шайло и операцию по перемене пола.

«Сама дочка актрисы, разумеется, просто счастлива, что мать не противостоит её желанию. И все бы ничего, но, глядя на свою старшую сестру, младшая Вивьен, сестра-близнец Нокса, тоже отказывается от платьев и прочей девчачьей одежды и становится похожей на сорванца. Так что похоже, у Джоли в будущем может появиться ещё один сын вместо дочери», — высказывает предположение автор статьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».

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