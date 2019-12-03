- 05:50 Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном
- 05:35 Секс с "Мисс Азербайджан" и свое казино в тюрьме: стали известны Топ-10 фактов о "воре в законе" Гули
- 04:48 Звезды предупреждают: гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
- 04:45 Игорь Крутой переносит «Новую волну» из Сочи: назван город проведения конкурса
- 04:13 Смертельный наезд на людей в Лондоне: погиб 12-летний мальчик
- 03:47 Вышел с первым снегом: «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина выпустили из СИЗО
- 02:55 Девушка без комплексов: подвыпившая Семенович водрузила на голову пивную кружку
- 02:39 "Пронесло": акула-людоед "пожалела" беспечных рыбаков
- 01:23 "Много чего сломалось": Зеленский замахнулся на подписание международного соглашения о безопасности в Европе
- 00:50 Разделись догола и облились кровью: в Барселоне активисты провели акцию в защиту животных
- 00:31 Мусор убивает: в Британии нашли мертвого кашалота со 100 кг отходов в желудке
- 02.12 23:55 "Пивной челлендж": Харьковский бронетанковый ответил на вызов львовян (мощное видео)
Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном
Старшая биологическая дочь 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта по имени Шайло, которая давно уже неловко чувствует себя в женском теле и твердо решила дать бой своей женской природе, стала еще на один шажок ближе к заветной цели.
Об этом пишет КП со ссылкой на издание New Idea.
Несмотря на то, что 13-летняя девочка давно отказалась от девчачьих нарядов и, по слухам, сидит последние пару лет на гормональных препаратах с целью смены пола, ее заветная мечта пока что недостижима даже теоретически: для хирургического вмешательства нужно достичь 16-летия.
Тем не менее, еще один «трансгендерный шажок» подростком сделан.
Так, Шайло сумела официально переименовать себя в Джона — так теперь ее имя указывается в документах. Важно, что смена имени произошла с разрешения Джоли и Питта.
Напомним, что ранее в интервью Vanity Fair Джоли заявляла, что никогда не будет родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является.
Благодаря такой «прогрессивной» точке зрения Шайло уже второй год проходит курс гормональной терапии в одной из частных клиник Санта-Моники, чтобы блокировать процессы женского созревания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...