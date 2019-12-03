Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Шоу-бизнес

Старшая биологическая дочь 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта по имени Шайло, которая давно уже неловко чувствует себя в женском теле и твердо решила дать бой своей женской природе, стала еще на один шажок ближе к заветной цели.

Об этом пишет КП со ссылкой на издание New Idea.

Несмотря на то, что 13-летняя девочка давно отказалась от девчачьих нарядов и, по слухам, сидит последние пару лет на гормональных препаратах с целью смены пола, ее заветная мечта пока что недостижима даже теоретически: для хирургического вмешательства нужно достичь 16-летия.

Тем не менее, еще один «трансгендерный шажок» подростком сделан.

Так, Шайло сумела официально переименовать себя в Джона — так теперь ее имя указывается в документах. Важно, что смена имени произошла с разрешения Джоли и Питта.

Напомним, что ранее в интервью Vanity Fair Джоли заявляла, что никогда не будет родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является.

Благодаря такой «прогрессивной» точке зрения Шайло уже второй год проходит курс гормональной терапии в одной из частных клиник Санта-Моники, чтобы блокировать процессы женского созревания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».

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