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Искатель кладов нашел на дне реки крупнейший в Британии золотой самородок — в форме пончика (фото)
В Великобритании нашли самый крупный золотой самородок в истории страны. Его обнаружил некий искатель кладов, отказавшийся назвать свое имя. Как пишет издание Metro, кусок золота был найден на дне реки в Шотландии. Его вес — 121,3 грамма, а формой он напоминает пончик — с дырой внутри.
Самородок состоит из двух дополняющих друг друга частей весом 89,6 и 31,7 граммов, которые лежали на дне неподалеку друг от друга. Стоимость его оценивается примерно в 102 тысяч долларов.
Находку назвали «Самородок Воссоединения». Нашедшему, скорее всего, придется по закону передать его в собственность британской короны.
Предыдущий британский «рекордсмен», «Самородок Дугласа», весил 85,7 граммов. Он также был найден в шотландской реке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что британец обнаружил клад золотых монет, помогая другу искать потерянное обручальное кольцо.
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