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Двухлетний ребенок погиб, вернувшись в горящий дом, чтобы спасти щенка
В американском штате Арканзас произошла трагедия. В доме супругов Кертиса и Кейтлин Шарп в результате короткого замыкания вспыхнул пожар. Они выбежали на улицу вместе со своим сыном Локи Николи Мейсоном. Родители, которые звали на помощь и пытались потушить огонь, не уследили за ребенком. Тот вернулся в горящий дом, чтобы спасти своего любимого щенка.
Как сообщает издание Metro, и мальчик, и собака погибли. Локи через месяц должно было исполниться два года.
«Я хочу сказать — никогда не принимайте своих детей, как данность. Лелейте каждый момент с ними. Мы любим тебя, малыш, и знаем, что ты сейчас в лучшем месте», — написал отец мальчика в соцсети Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожье во время пожара погибли бабушка и 10-летняя внучка.
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