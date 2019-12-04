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Мир

Двухлетний ребенок погиб, вернувшись в горящий дом, чтобы спасти щенка

8:16 4 декабря 2019 27
Локи с родителями
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Арканзас произошла трагедия. В доме супругов Кертиса и Кейтлин Шарп в результате короткого замыкания вспыхнул пожар. Они выбежали на улицу вместе со своим сыном Локи Николи Мейсоном. Родители, которые звали на помощь и пытались потушить огонь, не уследили за ребенком. Тот вернулся в горящий дом, чтобы спасти своего любимого щенка.

Как сообщает издание Metro, и мальчик, и собака погибли. Локи через месяц должно было исполниться два года.

«Я хочу сказать — никогда не принимайте своих детей, как данность. Лелейте каждый момент с ними. Мы любим тебя, малыш, и знаем, что ты сейчас в лучшем месте», — написал отец мальчика в соцсети Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожье во время пожара погибли бабушка и 10-летняя внучка.

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