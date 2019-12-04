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Украина

Министр обороны после шума в прессе отреагировал на попытку "слить" легендарного танкиста "Адама" из ВСУ

9:50 4 декабря 2019 237
Евгений Межевикин
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как легендарный танкист, Герой Украины Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о попытке «слить» его из ВСУ, что получило большой резонанс, на эту ситуацию обратил внимание министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он сообщил о начале служебного расследования, в результате которого будет выяснено реальное положение дел и принято «соответствующее решение». Андрей Загороднюк пообещал взять дело под личный контроль и сообщить общественности о результатах проверки.

«Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом — это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам», — пишет Андрей Загороднюк на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении «Звездой Героя» «киборга», командира 1-го танкового батальона 1-й танковой бригады ВСУ майора Евгения Межевикина. Экипажи под командованием Межевикина осуществляли выполнение боевых задач в районе Песок, Авдеевки, Зенита, охраняли «периметр» ДАП.

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