- 10:10 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки
- 10:10 Думал, что в видеоигре: в России мужчина под наркотиками расстрелял женщину прямо на улице
- 10:03 Премьер Гончарук со следующего года вводит систему оценки работы губернаторов
- 09:59 «УкрКарт» планирует выйти на рынки Европы и Азии, а также развивать платежную систему «Простір»
- 09:53 Засуха, ужасная жара и затопленные города: чем обернется для планеты глобальное потепление
- 09:53 Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей
- 09:50 Министр обороны после шума в прессе отреагировал на попытку "слить" легендарного танкиста "Адама" из ВСУ
- 09:33 Будут новые договоренности: стало известно, чем может закончиться саммит "нормандской четверки"
- 09:29 Пошел против Зеленского — вон из партии: "слугам народа" разработали специальный этический кодекс
- 08:54 Баканов запретил сотрудникам СБУ новогодние корпоративы
- 08:27 Жуки съели: в сеть попали свежие фото разграбленного гипермаркета Metro в Донецке
- 08:16 Двухлетний ребенок погиб, вернувшись в горящий дом, чтобы спасти щенка
Министр обороны после шума в прессе отреагировал на попытку "слить" легендарного танкиста "Адама" из ВСУ
После того, как легендарный танкист, Герой Украины Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о попытке «слить» его из ВСУ, что получило большой резонанс, на эту ситуацию обратил внимание министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он сообщил о начале служебного расследования, в результате которого будет выяснено реальное положение дел и принято «соответствующее решение». Андрей Загороднюк пообещал взять дело под личный контроль и сообщить общественности о результатах проверки.
«Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом — это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам», — пишет Андрей Загороднюк на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении «Звездой Героя» «киборга», командира 1-го танкового батальона 1-й танковой бригады ВСУ майора Евгения Межевикина. Экипажи под командованием Межевикина осуществляли выполнение боевых задач в районе Песок, Авдеевки, Зенита, охраняли «периметр» ДАП.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...