Легендарного танкиста — защитника ДАПа "сливают" из ВСУ: в сети волна возмущения

Украина

Героя Украины, «киборга» Евгения Межевикина (позывной «Адам»), выполнявшего боевые задачи на Донбассе, в том числе и в районе Донецкого аэропорта, хотят уволить с должности замначальника управления подготовки одной из воинских частей за… профнепригодность.

Об этом офицер пишет на своей страничке в соцсетях, выложив фото документа, в котором, в частности, утверждается, что боевой офицер «часто находился на больничном и в отпуске» и не полностью справлялся с обязанностями.

Под этим постом интернет-пользователи оставили массу гневных комментариев и выразили поддержку офицеру.

«Кто не в курсе, „Адам“ — Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на „взлетке“ ДАПа, никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе. Сейчас Женю технично сливают из ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков „на троечку“ в Евгения Межевикина. Интересно, сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем», — пишет в соцсетях известный волонтер Роман Синицин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из защитников ДАПа Кирилл Недря (позывной «Доцент») вспоминал, что танкист Евгений Межевикин уничтожил два вражеских танка, которые постоянно обстреливали здание старого терминала.

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