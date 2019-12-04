Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Происшествия

Во вторник, 3 декабря, в селе Скитка Липовецкого района Винницкой области похоронили девятимесячную девочку Сашу, которую погубил запрыгнувший в ее коляску домашний кот. Ранее «ФАКТЫ» коротко сообщали об этом трагическом происшествии. Теперь начали всплывать некоторые подробности. Оказывается, что хоть полиция считает основной версией несчастный случай, ветеринары сомневаются, что именно домашний любимец стал причиной смерти малышки.

ЧП произошло 30 ноября, в субботу. 22-летняя мать младенца, Снежана, оставила во дворе частного дома детскую коляску со спящей в ней девятимесячной дочкой Сашей, а сама отправилась хлопотать по хозяйству. Когда вернулась, увидела, что из коляски выпрыгнул кот. Подбежав к дочери, мать с ужасом поняла, что та не подает признаки жизни. Сразу же вызвала врача.

— Кот, наверное, молочко почувствовал, и тепло там было в коляске, вот и заскочил, — рассказывала корреспонденту «ТСН» сельский фельдшер Галина Захарчук. — Мама сразу вызвала меня, я позвонила в «скорую». Добрались одновременно: бригада скорой помощи, а сзади — я. Ребенок еще теплый был, констатировали клиническую смерть. Пытались реанимировать, но не смогли. Наступила биологическая смерть.

— Это беда для всего села, а для этой семьи — такое горе, которое словами не передать, — объясняет «ФАКТАМ» секретарь Скитковского сельсовета Светлана Обець. — Снежана и Александр очень хорошие родители. Он в Виннице работает, старшим смены на хлебокомбинате, а она — в декрете с малышкой. Это у них единственный и долгожданный ребенок. Снежана просто не может прийти в себя, она в шоковом состоянии, с ней все время рядом кто-то должен находиться. У нас все в селе их жалеют, поддерживают, несут, что у кого есть, деньгами складываются. Нет слов — жалко семью. Кто же мог предположить, что такое несчастье случится? Это же не какой-то бродячий уличный кот, а домашний, их любимец. Маленькая Сашенька очень любила с ним играть, ей показывали — вот котик, вот его лапки, хвостик… А потом этот же кот залез малышке на голову, и она задохнулась… Кот, кстати, после того дня пропал — сбежал, и не видно его. Видимо, услышал, как кричит от горя хозяйка, и понял, что натворил.

Однако для ветеринаров все не так очевидно. Они утверждают: девятимесячный ребенок обязательно бы крутился, если бы начал задыхаться, и попытался бы скинуть сидящего на голове кота. Животное, в свою очередь, ни за что бы не сидело на человеке, который ворочается.

— Хотя, конечно, во многом это зависит от размера животного и от того, как ребенка запеленали, — прокомментировал журналистам «1+1» ветеринар Иван Левинский. — Может быть, из-за того, что кот был домашним любимцем, он не отреагировал на попытки младенца сбросить его и продолжал спокойно спать?

В полиции открыли уголовное производство по статье 115, ч. 2 — умышленное убийство малолетнего ребенка, но это обычная практика, позволяющая правоохранителям расследовать ситуацию как можно более полно. Версия же у следствия всего одна — несчастный случай.

— То, что ветеринары могут что-то допускать, это одно, но они не специалисты в том, что касается причин смерти ребенка, — заявил «ФАКТАМ» начальник Липовецкой районной полиции Павел Дармограй. — Судмедэксперт сделал заключение: девочка скончалась от механической асфиксии, проще говоря, задохнулась. И причина этого именно запрыгнувший ей на лицо кот. До этого мама час гуляла с ребенком, убаюкивала, с девочкой все было отлично. А когда мы и «скорая» прибыли по вызову на место происшествия, ребенок был еще теплым. Именно потому, что он мирно спал, такой тепленький и уютный, животное и прыгнуло в коляску. А девочку так запеленали, что она не могла пошевелиться. Из-за этого и произошел несчастный случай.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как во Львовской области четырехлетний мальчик задохнулся в автомобиле.

А недавно трагический случай произошел в центре Киева. От пули киллера погиб трехлетний ребенок, на отца которого — депутата Соболева — покушались бандиты.

На фото — стоп-кадр с видео «1+1»

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