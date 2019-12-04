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Россияне пытались в обход санкций купить в США турбину для бурения в Арктике: им грозит 20 лет тюрьмы
В США двоим гражданам России грозит серьезный тюремный срок за попытку в обход санкций купить в Америке турбину для глубоководного бурения в Арктике. Ранее в США арестовали бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, связанного с адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
Как сообщает «Немецкая волна», россияне Олег Никитин и Антон Черемухин могут сесть в тюрьму на срок до 20 лет. Их, а также сообщников граждан России из Америки и Италии обвиняют в попытке обойти санкции на поставки оборудования в Российскую Федерацию.
Сообщается, что Никитин — владелец российской компании KS Engineering, а Черемухин — его сотрудник. Они пытались при посредничестве итальянской компании GVA и американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) купить оборудование за 17,3 миллиона долларов.
Никитин, а также сотрудники американской и итальянской компании были задержаны при совершении сделки, о судьбе Черемухина не сообщается. «Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, уклоняясь от санкций, введенных в том числе для того, чтобы американские товары не попали в руки некоторых опаснейших людей в мире», — заявили по этому поводу в Минюсте США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нью-Йорке были взяты под стражу два бизнесмена, которые являются выходцами из Украины — Лев Парнас и Игорь Фруман. Оба они связаны с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.