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Украина

Больше вопросов, чем ответов: Киву поймали за просмотром странного видео в Раде

12:51 4 декабря 2019 43
Илья Кива в Раде
Инф. «ФАКТОВ»

Народного депутата, члена фракции «Оппозиционной платформы «За жизнь» Илью Киву застали в сессионном зале парламента за просмотром странного эротического ролика. Судя по видео, которое опубликовал в сети ресурс TK Media, в кадре мужчина занимается жимом штанги, когда девушка садится ему на лицо.

При этом видно, что ролик сохранен на телефоне депутата.

Напомним, Кива одним из первых «заклеймил позором» попавшего в скандал из-за переписок с проститутками нардепа Богдана Яременко, при этом его самого 3 октября застали за интимным занятием в зале Рады

Что же касается судьбы Богдана Яременко, то на данный момент фракция всего лишь решила отозвать его с поста главы парламентского комитета по иностранным делам.

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