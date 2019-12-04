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Больше вопросов, чем ответов: Киву поймали за просмотром странного видео в Раде
Народного депутата, члена фракции «Оппозиционной платформы «За жизнь» Илью Киву застали в сессионном зале парламента за просмотром странного эротического ролика. Судя по видео, которое опубликовал в сети ресурс TK Media, в кадре мужчина занимается жимом штанги, когда девушка садится ему на лицо.
При этом видно, что ролик сохранен на телефоне депутата.
Напомним, Кива одним из первых «заклеймил позором» попавшего в скандал из-за переписок с проститутками нардепа Богдана Яременко, при этом его самого 3 октября застали за интимным занятием в зале Рады
Что же касается судьбы Богдана Яременко, то на данный момент фракция всего лишь решила отозвать его с поста главы парламентского комитета по иностранным делам.
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