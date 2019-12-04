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Зеленский анонсировал обмен «всех на всех» до нового года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже, он будет добиваться масштабного обмена пленными. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня это гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называется, начиная с Минска, „всех на всех“, меня интересуют именно все наши», — сказал Зеленский на пресс-конференции, которую он дал совместно с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.
Ранее сообщалось, что в планах Владимира Зеленского намечено обсуждение во время саммита «нормандской четверки» формата и срока передачи под контроль Украины участка границы с Россией, который находится на Донбассе.
Фото: 5 канал
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