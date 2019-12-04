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На встрече с Путиным Зеленский пообещал поднять вопрос контроля над границей с Россией
Президент Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» планирует обсудить формат и срок передачи под контроль Украины границы с Россией на Донбассе. Об этом сообщает Укрінформ.
«Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи границы, украинской границы под украинский контроль», — заявил Зеленский на совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс конференции.
Встреча лидеров стран в рамках «нормандского формата» запланирована на 9 мая в Париже.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности двусторонней встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. В Кремле готовятся к продолжительным переговорам тет-а-тет и заявляют, что Путин готов ко встрече «не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!