Рада запретила импорт электричества из РФ

Политика

Верховная Рада прямо запретила импорт электроэнергии по двусторонним договорам, проголосовав во втором чтении и в целом за поправку в закон «О рынке электрической энергии». Кнопку «за» нажали 274 народных депутата. Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен вследствие поправки в законодательство, принятой Верховной Радой Украины 18 сентября, которую пролоббировал глава парламентского Комитета по энергетике Андрей Герус.

Именно эта поправка стоила Геруса рубашки, которая пострадала при драке с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

По информации ТСН, этот же закон предусматривает:

определение дополнительного источника покрытия части расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу и (или) по аукционной цене с учетом надбавки к ним;

предоставление Регулятору права на период до 1 июля 2023 года устанавливать предельные цены на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны и принимать решение об обязательности представления производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке «на сутки вперед»;

предоставление Регулятору права на период до 1 апреля 2020 года устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на ТЭЦ;

уточнение составляющих расчета стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем.

Напомним, в октябре Украина после четырехлетнего перерыва возобновила импорт электроэнергии из России. Поставки осуществляла компания «Юнайтед Энерджи». После общественного резонанса у президента Зеленского заявили, что Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса.

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