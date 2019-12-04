Спорт

Знаменитая фигуристка в 40 лет родила третьего ребенка, несмотря на неизлечимую болезнь (фото)

Двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр и первая в истории семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой, сообщает sport24.ru. Отцом родившейся девочки, которую назвали Кира, стал муж российской фигуристки, бизнесмен Алексей Говырин.

В свое время медики утверждали, что Слуцкая вряд ли когда-нибудь сможет родить, поскольку у нее редкое неизлечимое заболевание — васкулит, из-за которого ноги Ирины сильно отекали, в результате чего Слуцкая даже не могла ходить. Однако спортсменке удалось стабилизировать свое состояние и перевести заболевание в стадию ремиссии.

Российская фигуристка — первая в истории вида спорта семикратная чемпионка Европы

Отметим, что у Слуцкой также есть два ребенка от первого брака — 12-летний сын Артем (2007) и 8-летняя дочь Варвара.

Ирина Слуцкая с сыном Артемом и дочерью Варварой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легенды футбола Швайнштайгера и экс-первой ракетки мира Иванович родился сын

Фото Instagram, Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter