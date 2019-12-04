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В киевском офисе Медведчука проходят обыски: что об этом известно
В центре Киева в офисе пророссийского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сотрудники Службы безопасности проводят следственные действия.
Первым о военных в офисе сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, назвав это обысками.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская уточнила, что проводятся следственные действия.
«Это проводятся не обыски, а другие следственные действия», — цитирует Гитлянскую РБК-Украина.
Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
Напомним, в феврале Генпрокуратура завела на Медведчука уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность» и «Государственная измена».
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