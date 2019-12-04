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Наука и технологии

Хакеры нашли способ взломать ваш Telegram: как не стать жертвой

16:58 4 декабря 2019 136
Telegram на смартфоне
Инф. «ФАКТОВ»

У десятка предпринимателей взломали телеграм-аккаунты. Ранее популярный мессенджер поразили массовые сбои в работе практически по всему миру. Об угрозе со стороны хакеров информирует компания Group-IB, которая занимается «предотвращением кибератак».

Как сообщает Meduza, злоумышленники получили доступ к переписке предпринимателей, чьи телеграм-аккаунты были взломаны.

Кибер-злодеи перехватывали СМС, которые Телеграм отправляет, чтобы разрешить вход в аккаунт. Применяемый способ авторизации — один из самых ненадежных. Этот метод использовался также при взломе аккаунтов в Телеграме противников Кремля несколько лет назад. Другой защиты у мессенджера по умолчанию нет.

Для того чтобы не стать жертвой хакеров, советуют отказаться от СМС как способа авторизации, однако в Телеграме это сделать невозможно. В мессенджере можно установить пароль — для этого следует перейти в Настройки, в раздел Конфиденциальность. В результате для взлома аккаунта хакерам потребуется не только перехватить СМС с кодом, но и знать пароль.

Ранее сообщалось, что 25-летний парень из Николаева взломал 10 миллионов аккаунтов.

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