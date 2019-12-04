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Как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество: календарь выходных
На новогодние праздники у украинцев будет сразу четыре выходных дня подряд. А Рождество будет праздноваться и по Григорианскому, и по Юлианскому календарям: 25 декабря и 7 января. Эти дни также будут выходными.
Правительство рекомендовало предприятиям, учреждения и организациям с «пятидневной» неделей сделать рабочими две субботы: 21 декабря и 28 декабря. Вместо них выходными следует сделать понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря. Этот же принцип будет использоваться при организации работы отделений «Укрпочты».
Среда, 1 января 2020 года, — государственный праздник и поэтому будет выходным днем. Перед Рождеством 2020 года выходным будет также понедельник 6 января. Взамен него рабочим днем рекомендуется сделать субботу 11 января.
Ранее сообщалось, что Нацбанк издал распоряжение с расписанием работы банков в предпраздничные дни.
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