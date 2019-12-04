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Пожар в Одессе продолжается: важные уточнения о пострадавших
Выяснилось, что при пожаре в Одессе погибла 17-летняя студентка. Ранее ошибочно сообщалось о гибели 43-летнего преподавателя колледжа.
По информации «Думской», путаница возникла в больнице при опознании. Преподаватель жива, но ее состояние — тяжелое.
Сейчас тушение пожара продолжается — здание освещают прожекторами. Также выясняют, где находятся двое сотрудников Института морской биологии НАН Украины.
По данным издания, пожар быстро распространился по зданию из-за выполненной в 1920-е годы перепланировки. Тогда при создании межкомнатных перегородок использовали камыш и другие легковоспламеняющиеся материалы.
Список пострадавших при пожаре:
Учащиеся колледжа:
1. Чернявская Кристина
2. Савельева Юлия Васильевна
3. Свердленко Софья
4. Куртеева Мария
5. Бахчиванжи Елена
6. Бац Анна
7. Беркатюк Виктория
8. Новицкий Юрий
9. Савельева Ирина
10. Рокина Елена
11. Белинская Руслана
12. Винарчук Елена
Сотрудники колледжа:
13. Глазкова Любовь Сергеевна
14. Хмарская Виктория Васильевна
15. Попова Наталья Петровна
16. Кубко Ирина Васильевна
Ранее сообщалось, что при пожаре в Одессе 4 декабря некоторые студенты были вынуждены спасаться, выпрыгивая с пятого этажа.
Фото: «Думская»
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