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Стало известно о первой жертве пожара в колледже Одессы: кем она была
В Одессе продолжается масштабный пожар в здании на Троицкой. Стало известно о том, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Об этом сообщает «Думская».
Пожар стал причиной гибели преподавателя колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ № 1.
Также пострадали четверо несовершеннолетних, которых госпитализировали в областную детскую больницу — это Кристина Чернявская, Юлия Савельева, Софья Свердленко и Мария Куртеева.
«Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ранее сообщалось, что в Одессе студенты колледжа, спасаясь от пламени, были вынуждены выпрыгивать из окон пятого этажа.
Фото: «Думская»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!