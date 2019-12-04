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Украина

Стало известно о первой жертве пожара в колледже Одессы: кем она была

13:21 4 декабря 2019 1914
На месте пожара
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе продолжается масштабный пожар в здании на Троицкой. Стало известно о том, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Об этом сообщает «Думская».

Пожар стал причиной гибели преподавателя колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ № 1.

Также пострадали четверо несовершеннолетних, которых госпитализировали в областную детскую больницу — это Кристина Чернявская, Юлия Савельева, Софья Свердленко и Мария Куртеева.

«Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее сообщалось, что в Одессе студенты колледжа, спасаясь от пламени, были вынуждены выпрыгивать из окон пятого этажа.

Фото: «Думская»

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