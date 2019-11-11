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Казахстан готовит крупный контракт с предприятием из оккупированного Крыма
Железнодорожники Республики Казахстан собираются приобрести стрелочные переводы в оккупированном Россией Крыму — у Керченского стрелочного завода. Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины оценило возможность удара российской армии со стороны Крыма. О предстоящей торговой сделке с захваченным РФ предприятием сообщает «Обозреватель».
По информации издания, крупнейшим оператором магистральной железнодорожной сети «Казахстан темир жолы» планируется контракт на сумму в 10 млн долларов. Его собираются заключить с Керченским стрелочным заводом, который оккупационные власти переименовали в Керченский металлургический комплекс и «национализировали» в пользу РФ.
Украинские собственники предприятия оспаривают «национализацию» в международных судах. В итоге «Казахстан темир жолы» может стать соответчиком вместе с Россией по искам украинских собственников Керченского стрелочного завода.
Заключение контракта грозит также ухудшением отношений Украины и Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили сбежавшего с Донбасса главаря боевиков Безлера.
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