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Украина

Казахстан готовит крупный контракт с предприятием из оккупированного Крыма

13:12 11 ноября 2019 183
Керченский стрелочный завод
Инф. «ФАКТОВ»

Железнодорожники Республики Казахстан собираются приобрести стрелочные переводы в оккупированном Россией Крыму — у Керченского стрелочного завода. Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины оценило возможность удара российской армии со стороны Крыма. О предстоящей торговой сделке с захваченным РФ предприятием сообщает «Обозреватель».

По информации издания, крупнейшим оператором магистральной железнодорожной сети «Казахстан темир жолы» планируется контракт на сумму в 10 млн долларов. Его собираются заключить с Керченским стрелочным заводом, который оккупационные власти переименовали в Керченский металлургический комплекс и «национализировали» в пользу РФ.

Украинские собственники предприятия оспаривают «национализацию» в международных судах. В итоге «Казахстан темир жолы» может стать соответчиком вместе с Россией по искам украинских собственников Керченского стрелочного завода.

Заключение контракта грозит также ухудшением отношений Украины и Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили сбежавшего с Донбасса главаря боевиков Безлера.

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