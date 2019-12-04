Происшествия

В Киеве накрыли ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР»-«ЛНР» и Россию (фото)

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась массовой регистрацией и продвижением фейковых аккаунтов в различных интернет-сервисах. Ранее сообщалось, что ФСБ может курировать даже известные патриотические группы в соцсетях. Подробности об операции по блокированию ботофермы сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленники предоставляли услуги россиянам, а также боевикам «ДНР». Аккаунты затем использовались для проведения незаконных финансовых операций и пересылки почтой товаров, которые изъяты из законного оборота.

Кроме того, «ботоферма» служила для рассылки ложных сообщений о «минировании», массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, других действий, которые должны были дестабилизировать ситуацию в Украине.

В Киеве сотрудники СБУ изъяли техническое оборудование для создания и эксплуатации «ботоферм». Оно управляло массивом SIM-карт, рассылкой СМС-сообщений и виртуальными мобильными телефонами. Применялись также SIM-карты российских мобильных операторов связи, которые можно приобрести при кураторстве ФСБ РФ.

Правоохранители установили организаторов ботофермы.

Ранее сообщалось, что огромные объемы информации в соцсетях на самом деле оставляются российским Генштабом.

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