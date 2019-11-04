Популярные «патриотические» группы в соцсетях может курировать ФСБ — офицер СБУ

Украина

необъявленная война

Цель Кремля — расшатать, измотать, обескровить и расколоть Украину. Ради этого страна-агрессор неустанно и непрерывно ведет с нами борьбу на всех фронтах. И буквально — воюя на Донбассе, и исподтишка, в том числе создавая в соцсетях псевдопатриотические группы и вбрасывая туда фейковую информацию, чтобы таким образом влиять на умы наших сограждан и подстрекать их к антиукраинским/пророссийским выступлениям. Надо признать, что «внуки Дзержинского» весьма изобретательны — работа в виртуальном пространстве кипит и дает свои плоды. Однако часто их усилия сводят на нет сотрудники Службы безопасности Украины. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Facebook вынужден был удалить сотни украинских страниц, групп и аккаунтов, распространявших российские фейки об Украине. Попасть в хитро расставленные ловушки российских спецслужб может любой. Об этом «ФАКТАМ» рассказал оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Олег Самойленко.

«Если правильно и целенаправленно вести такую деятельность, можно реально довести нас до гражданской войны»

— Олег, в вышедшем ровно два года назад интервью «ФАКТАМ» вы отметили, что в последние несколько лет россияне активизировали деятельность по созданию интернет-ресурсов якобы патриотического, то есть проукраинского толка, которые, спекулируя на наших реальных проблемах — низкие зарплаты, высокие коммунальные тарифы и цены на продукты, — на самом деле искусственно раскачивают Украину изнутри, чтобы в итоге недовольство масс вылилось в серьезные протесты.

— Один из самых ярких примеров таких технологий — деятельность гражданина Российской Федерации Сергея Жука (он же Степан Мазура, он же Мыкола Гайдук). В феврале 2017 года мы его разоблачили и добились блокирования аккаунтов, которые он создал и администрировал в соцсетях: «Патрiоти України», «Українська революцiя», «Всi на Майдан», «Продовження Революцiї гiдностi», «Майдан-3», «Ми — патрiоти України». Общая аудитория этих аккаунтов достигала полумиллиона пользователей.

— Жук связан со спецслужбами России?

— Достоверно подтвердить его причастность к ФСБ мы не можем, но и не исключаем это.

Так вот, он не угомонился — снова плодотворно трудится на прежней ниве. Не покладая рук, я сказал бы. Мы даже отметили его прогресс в освоении украинского языка. Теперь в его текстах нет типичных ошибок. Раньше он путал «і» и «и», «є» и «е».

Гражданин Российской Федерации Сергей Жук (он же Степан Мазур, он же Мыкола Гайдук)

— Что вам о нем известно?

— Жук, 1981 года рождения, проживает в Москве. Мы знаем практически всю его биографию, привычки и прочее, вплоть до номера мобильного телефона.

Когда-то он был общественным активистом: боролся с педофилией, выступал за смертную казнь для извращенцев. Еще он скинхед (причем два раза привлекался к административной ответственности, один раз — за нанесение тяжелых телесных повреждений). Вполне вероятно, что во время акций и митингов его заметили сотрудники спецслужб Российской Федерации и завербовали.

В 2014—2015 годах Жук оказался на Донбассе. Воевал на стороне боевиков «ДНР», позывной «Москва». В тот период он выкладывал на личной странице много фотографий из Донецка. Очень любил позировать с оружием в руках. Известно, что он участвовал в пытках наших военнопленных — на его YouTube-канале размещены душераздирающие видео.

— Предпринимаются ли какие-то попытки осудить его за это хотя бы заочно?

— Это подследственность военной прокуратуры. К тем материалам о Жуке, что у них есть, мы передаем и свои.

Так вот, вернувшись с войны домой, Жук переквалифицировался в бойца информационного фронта, стал «косить» под украинского патриота, который борется за мир в Украине.

В 2014—2015 годах Сергей Жук воевал на стороне боевиков «ДНР». Известно, что он участвовал в пытках наших военнопленных

— Он работает один?

— Вряд ли. Один человек не может сесть и за час настрочить несколько качественных псевдоаналитических статей. Однозначно эту работу выполняет команда кадровых сотрудников спецслужб, которые системно изучают экономическую, социальную и политическую ситуацию в Украине, а потом излагают добытую информацию, — на первый взгляд, вроде бы правдиво, на самом деле — манипулируя и вбрасывая нужные им месседжи. Мы считаем, что Жука могут курировать специалисты Центра информационной безопасности ФСБ России (так называемый 18-й центр).

Что касается его «реинкарнации». Установлено, что с целью дестабилизации и обострения ситуации в Украине накануне президентских и парламентских выборов Жук создал новый большой проект — группу «Українські націонал-патріоти». Она зарегистрирована в Facebook, Twitter, Instagram и в YouTube. То есть представлена в наиболее популярных сейчас соцсетях. А для распространения особо важных посылов Жук активно использует мессенджеры — Telegram и Viber.

С целью дестабилизации и обострения ситуации в Украине Жук создал несколько псевдопатриотических групп в соцсетях

— Кто в этой группе состоит? Это реальные люди?

— Большинство — да. У него 170 тысяч подписчиков только в Facebook. Это жители Киева, Харькова, Днепра и т. д. — со всей Украины.

В этой группе активно пишут об акциях и митингах, которые организовывают настоящие национально-патриотические движения. Например, информацию о проведении акций «Нет капитуляции!» Жук выставлял сразу же после того, как она появилась в подлинных аккаунтах.

— Вы хотите сказать, что на эти акции приходят и те, кто читает этого Жука?

— Да, в том числе и его подписчики. Люди, соглашаясь с его доводами (недовольство жизнью в Украине) и критикой руководства страны (он ругает и Порошенко, и Зеленского), откликаются на призывы участвовать в массовых мероприятиях, организовать очередной Майдан.

Жук создал не только группу «Українськи націонал-патріоти», но и паблики поменьше — «Радник президента України» (свыше двадцати тысяч подписчиков), «Верховна Рада 9-го скликання» (шесть тысяч человек), «Нас 73%» (две тысячи), «Клоун» (около тысячи, на днях страница была заблокирована), «Ні капітуляції» (уже удалена), «Правда про АТО і про Майдан» (свыше тысячи человек), «Марш УПА «Захистимо українську землю» (тоже уже удалена).

— И о чем он пишет, например, в «Раднике президента»?

— Поддерживает позицию Зеленского, в частности о разведении войск на линии разграничения. Хотя на другом паблике он уже излагает аргументы против разведения. Или организовывает дискуссию об отмене депутатской неприкосновенности. И так далее по всем актуальным темам. В комментариях начинается склока. Цель — посеять раздор хотя бы между частью украинцев — достигнута. Причем он всегда задает очень хитрые провокационные вопросы, после обсуждения которых народ практически готов к совершению тех или иных действий, в том числе противоправных. То есть, если правильно и целенаправленно вести такую деятельность, можно реально довести нас до гражданской войны.

«В последние годы люди больше доверяют соцсетям, чем телевизору и печатным СМИ»

— То есть ссоры в виртуальном мире, плотно вошедшем в нашу жизнь, могут перейти на улицы и площади городов?

— Такой исход вполне возможен. Результаты исследований говорят о том, что в последние годы люди больше доверяют соцсетям, чем телевизору и печатным СМИ. Этим и пользуются наши противники, выкладывая искаженную информацию и манипулируя общественным сознанием. Это очень серьезная глобальная проблема.

— Как вы на этот раз вычислили Жука?

— Провели сравнительный анализ публикаций, которые выкладывались в предыдущем его проекте «Українська революцiя», и тех, которые я назвал. Выяснилось, что материалы стилистически очень похожи (на 95 процентов), что там используются одни и те же видео- и фотоматериалы. Потом оказалось, что идентичны IP-адреса, с которых материалы загружаются в Сеть, и почтовые адреса российского домена.

— Сколько же в соцсетях таких Жуков?

— Да десятки. Все это — элементы информационной войны против Украины. Мы уже установили группы, которые работают и на неподконтрольной территории. На Донбассе, например, есть целая агентурная сеть под названием «Сапфир». Это все, что пока могу рассказать о ней.

— Вот вы выявили группу «Українські націонал-патріоти» и ее ответвления. И как эту мощную сеть закрыть?

— Обратимся в техническую поддержку Facebook и остальных соцсетей, чтобы там отреагировали и удалили или блокировали эти ресурсы.

— Так эти Жуки тут же создадут новые проекты. За ними дело не станет.

— Эти проекты ждет та же участь.

Вспомните, в сентябре этого года пресс-служба Facebook сообщила о проведении масштабной операции по удалению фейковых пабликов в украинском и иракском сегментах. Страницы пяти украинских сайтов — Znaj.ua (2,8 миллиона подписчиков в Facebook), Politeka.net (2,2 миллиона), Akcenty, Hyser и Clutch.ua — были удалены. Кроме того, в этом году удалено более 500 групп и около трех тысяч фейковых аккаунтов, которые распространяли неправдивую информацию. В том числе с признаками политической рекламы. Впрочем, известно, что существуют способы обойти это все и не попасть под «ликвидацию».

— За каждым фейковым аккаунтом стоят конкретные люди…

— Верно. С начала информационной агрессии РФ против Украины зарегистрировано 214 уголовных производств (32 возбуждено в 2019 году) в отношении лиц, причастных к распространению в Интернете материалов, призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса), к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110), к созданию террористической группы или террористической организации (статья 258−3). Суды вынесли 69 обвинительных приговоров с реальными сроками, 17 из них — в этом году. В данный момент в производстве находится 70 уголовных дел, 28 лицам сообщено о подозрении. Поверьте, это немалое количество.

— Как вам удается находить этих персонажей?

— Мониторим соцсети, читаем, о чем пишут в местных пабликах, кто и как комментирует происходящие события.

На днях мы задержали безработного жителя Киева, распространявшего в соцсетях призывы к свержению территориальной целостности Украины и собиравшего информацию о дислокации военных частей в столице. Он передавал эту информацию спецслужбам РФ.

Он идейный, поддерживает политику Путина и Московский патриархат. Писал в своих аккаунтах, что «Донецк и Луганск — это Россия», так называемые «ЛНР/ДНР» — это Новороссия".

Обнаружив такие призывы, мы устанавливаем, кто их пишет, затем просим экспертов исследовать тексты этих людей.

«Следует научиться проверять любую информацию»

— А если человек призывает к миру с Россией? Вот такое его мнение. Имеет право, как говорится.

— Одно дело, когда ты сидишь на кухне, пьешь чай и разглагольствуешь, другое — когда публично (на телевидении, на митингах, в соцсетях) говоришь, что надо создавать «Одесскую народную республику», которая «по праву должна принадлежать России». Это уже посягательство на территориальную целостность Украины.

Кстати, этот киевлянин ранее уже фигурировал в наших разработках. В прошлом году, когда мы провели у него обыск и вручили ему повестку явиться в качестве свидетеля в рамках криминального дела, он исчез. Скрывался около года.

Еще эпизод. В 2018 году кадровыми сотрудниками ФСБ был завербован житель Николаевской области. Ему дали задание опорочить венгерские общественные организации в Закарпатье — устраивать поджоги, рисовать свастики и прочее. Потом фото и видео этих надругательств он передавал своему куратору в РФ. Не могу рассказать обо всех деталях операции. Человек задержан, дает признательные показания.

Расскажу еще, как была задержана жительница Хмельницкого, которую через сеть «ВКонтакте» («Одноклассники» и «ВКонтакте» — российский продукт, спецслужбы РФ имеют доступ к персональным данным пользователей — IP- и почтовые адреса, номер мобильного, фото, видео, переписка) завербовали спецслужбы РФ. За размещение в соцсетях призывов к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины она получала от россиян немалую сумму (Россия тратит на такие цели огромные деньги). Потом женщине дали задание совершить террористический акт в одном из городов области. Она должна была поехать в Одессу, забрать там взрывчатку и взрывное устройство, но наши коллеги-одесситы не дали свершиться этому злу.

Замечу следующее. Все эти персонажи похожи. У них низкий интеллект, они малообразованны, как правило, испытывают острую нехватку денег, их быт не устроен. У них только одна надежда — что придет матушка-Россия и вот тогда-то их жизнь непременно наладится.

— Как их вербуют?

— Специалисты по вербовке изучают профиль объекта в соцсетях, его фото (по ним можно понять, какое у него материальное положение), все, что он размещает на своей странице, затем добавляются к нему в друзья, активно комментируют его реплики. Если человек поддерживает идеологию так называемого русского мира, задача намного упрощается.

— В Facebook ко мне в друзья часто просятся персонажи без фото, у них на аватарке то цветочки, то пейзажи.

— Вот так россияне и набирают аудиторию для распространения нужной им информации.

— И как же неискушенному человеку разобраться, кто отражается на экране его монитора — потенциальный друг или агент спецслужб соседнего государства?

— Многие сейчас сидят в соцсетях. Поэтому следует научиться проверять любую информацию. Это несложно. У реального пользователя вы всегда найдете его фотографии, какие-то данные о нем, тексты и видео, которые он публикует, отметки «нравится» или «супер». А когда в аккаунте лишь одна фотография да пара реплик, сразу надо насторожиться. Если вас приглашают в группу, узнайте, кто является ее администратором, и пристально изучите его профиль. Сейчас техподдержка Facebook ставит синюю галочку на страничках групп. Это значит, что проведена верификация и страничка подлинная (что делает невозможным и существенно уменьшает шансы распространить ложную, искаженную и фейковую информацию).

Еще нужно обратить внимание, как с этих фейковых аккаунтов разгоняется информация. Если там полно комментариев экспертов или участников боевых действий, не мешает проверить, существует ли вообще такое-то подразделение, или военнослужащий, или эксперт. Потратив время, вы обезопасите себя в дальнейшем.

Надо отметить еще один фактор. Когда в нашей стране ограничили доступ к сайтам «Одноклассники» и «ВКонтакте», был значительно сокращен украинский сегмент этих ресурсов. Так, трафик «ВКонтакте» уменьшился в 3,2 раза (раньше официально насчитывалось около 15 миллионов), что существенно сузило целевую аудиторию, на которую направлены антиукраинские информационные операции, осуществляемые российской стороной с использованием данной платформы. Россияне стали использовать прежде всего Facebook. Его украинская аудитория увеличилась с 7,6 миллиона в 2017-м до нынешних 13 миллионов, а количество пользователей Instagram выросло с 5,6 миллиона до 10 миллионов.

— Помимо войны, на фронте идет война спецслужб — СБУ противостоит мощной, прекрасно оснащенной и щедро финансируемой ФСБ. Как ощущаете себя в этом противоборстве?

— Скажем так, мы неплохо изучили их методы, знаем, как им противодействовать, научились огрызаться, работать на упреждение, проводить свои информационные кампании. Мы создаем новые современные подразделения, стараемся усилить кибербезопасность Украины. Это маленькие шаги, но это шаги вперед.

Еще нам технически помогают спецслужбы западных государств, мы в свою очередь делимся с ними обретенным за эти годы опытом. Поверьте, он бесценен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что СБУ разоблачила в Украине масштабную сеть антиукраинских агитаторов (видео)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter