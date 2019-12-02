Украина

Гибридная война

Наш враг хитер, коварен, безжалостен и очень циничен. Путину недостаточно аннексии Крыма и кровавой бойни на Донбассе — ему во что бы то ни стало надо заполучить всю Украину. При этом в Кремле понимают, что достичь вожделенной цели можно двумя способами: решиться на открытое наступление, что чревато колоссальными потерями, поскольку украинцы дадут такой отпор, что мало не покажется, и планомерно и методично разрушать Украину изнутри. На агрессивную информационную войну с нами (и со всем остальным миром) россияне не жалеют ни сил, ни средств. Недавно оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Олег Самойленко рассказал «ФАКТАМ» о том, как российские спецслужбы очень профессионально и системно создают в соцсетях псевдопатриотические группы, чтобы вбрасывать туда фейковую информацию и подстрекать народ к антиукраинским/пророссийским акциям. Об одном эпизоде он поведал лишь вскользь: «Мы уже установили группы, которые работают и на неподконтрольной территории. На Донбассе, например, есть целая агентурная сеть под названием «Сапфир». Каких-либо подробностей в тот момент он рассказать не мог. Теперь, по его словам, пришло время и этой истории.

«Информацию о „Сапфире“ мы собирали полтора года»

— Олег, что это за группа «Сапфир», кто входил в ее состав, кто курировал? И вообще, как вы ее обнаружили?

— Деятельность этой группы — еще одно доказательство, насколько эффективно российская разведка иногда управляет умами украинцев. «Сапфир» на протяжении 2017—2019 годов осуществил в соцсетях около 12 тысяч специально подготовленных операций, было создано почти 200 интернет-ресурсов — сайты, группы, страницы. Причем основными подписчиками созданных фейковых страниц были военные.

Информацию об этой группе мы собирали полтора года. В нашем подразделении работают специалисты высочайшего уровня, которые «копают» очень качественно.

Мы восстановили практически всю хронологию событий. Однажды кадровый сотрудник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ подполковник Александр Сазонов (псевдоним «Павел Бодров») прибыл в командировку в оккупированный Луганск.

— Когда это было?

— Достоверно сказать не могу. В так называемой «ЛНР» он занимал должность «руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске». Одной из его задач было создание местной группы, которая развернула бы работу в информационном пространстве.

Он завербовал жителя Луганска Андрея Тимохина (1963 года рождения, позывной «Князь», до войны был инструктором по спорту, преподавал физкультуру в ПТУ, избирался депутатом-мажоритарщиком горсовета от Партии регионов; организовал в 2014 году отряд «Рубеж», который впоследствии вошел в состав группы быстрого реагирования «Бэтмен»). Тимохин с 2014 года дружил с покойным Бедновым (позывной «Бэтмен», один из «министров обороны ЛНР», ликвидирован в январе 2015 года). И вот как-то эта троица — Сазонов, Тимохин и Беднов — приехала в конно-спортивный клуб «Возрождение» села Хрящеватое Краснодонского района.

Директор этого клуба — 31-летняя Екатерина Василина (девичья фамилия Булатецкая; с 2010 по 2013 год работала ветеринаром, потом директором ООО «Конно-спортивный клуб «Продані коні», который при «ЛНР» переименовали в «Возрождение»). «Князь» был знаком с Василиной, это подтверждает найденное нами видео на YouTube. Еще есть фото: «Князь» вместе с «Бэтменом» на базе клуба рассказывали журналистам, как «спасли лошадей от обстрелов киевской хунты».

Скорее всего, Тимохин специально привез российского офицера к Василиной. Типа «у меня есть знакомая, умная и сообразительная девица». Видимо, на этой встрече Василиной и было сделано «интересное предложение» создать группу, которая выполняла бы задания россиян.

В мае 2017 года «Сапфир» начал работать под руководством Василиной. Мадам отвечала за подбор кадров, администрирование сообществ, сбор информации, корректирование статей, подготовку видеороликов и презентаций и распространение информации, Тимохин — за связи группы с местными «властями». Сначала в «Сапфир» вошло семь человек, в настоящее время их уже пятнадцать. Это граждане Украины, жители неподконтрольной части Луганской области.

Формально (для прикрытия) члены группы числились обычными военнослужащими «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР» (военная часть № 74 347): Василина и 28-летняя Александра Санжарова — стрелки радиотелефонисты; 31-летний Александр Старицкий и 27-летний Алексей Петров — стрелки; Александр Волков, 1984 года рождения, — старший стрелок; Никита Дячок, 1998 года рождения, и Олег Холод, 1969 года рождения, — пулеметчики. На самом деле эти люди никакого отношения к «армии» не имеют. Они сидят в офисе за компьютерами, хотя до этого никакой подобной деятельностью не занимались. Обязанности каждого четко расписаны.

Василина за эти годы сделала карьеру. В настоящее время она числится младшим сержантом 7-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть № 8 807) и начальником информационно-аналитического отдела «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». В 2017-м даже получила медаль «От благодарного народа Луганска».

Екатерина Василина

Ее непосредственный руководитель — начальник пресс-службы управления «народной милиции ЛНР» старший лейтенант Осадчий. Он гражданин РФ, 1987 года рождения, позывной «Гера». До войны создал в Москве два ООО, которые занимались разработкой компьютерного программного обеспечения. В конце 2014 года примкнул к боевикам. Был помощником «министра информполитики ЛНР». В отношении Осадчего в РФ открыто уголовное дело по статье «присвоение средств или растрата».

Осадчий подчиняется одиозному подполковнику Марочко (позывной «Марик»). Это бывший работник спецподразделения МВД «Грифон». В 2014 году участвовал в захвате админзданий Луганска. Был «начальником штаба десантно-штурмовой бригады ЛНР», служил в «роте разведки 3-го батальона ЛНР», «начальником отдела общественно-государственной подготовки и информирования по работе с личным составом ЛНР». С марта 2016 года исполняет роль официального представителя «военного командования республики». Ежедневно проводит пресс-конференции о ходе боевых действий в так называемой «ЛНР».

В 2018 году Екатерина Василина победила в конкурсе журналистов «TVоя республика»

О теплом отношении Марочко и Осадчего к Василиной свидетельствует тот факт, что в октябре 2018 года эта «акула пера» победила в конкурсе журналистов «TVоя республика». Жюри возглавляли оба ее начальника…

«Мы продолжаем через соцсети призывать людей выходить на улицу и поддерживать протест»

— Но вернемся к работе группы. Какой уровень интеллекта этих деятелей?

— Средний и ниже среднего. Россияне решили сделать упор на массив информации. Низкопробные материалы, которые неустанно плодят, «сапфировцы» выкладывают где только можно. То есть берут количеством, а не качеством.

Под контролем группы в настоящее время около 150 фейковых аккаунтов, 50 сообществ и 10 сайтов. Нам известны все их ресурсы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter, «Живом Журнале» — деятельность ведется везде.

Вот один из их методов. Сначала подготовленные статьи они размещают на сайте КОГ (аббревиатура «коротко о главном»; судя по IP-адресу, его обслуживает провайдер ООО «Группа компания Бест-Хостер», которое находится в Санкт-Петербурге). Потом члены группы, в соответствии с направлениями, которые ведут, размещают эти материалы в соцсетях. За сутки публикуется 12—16 антиукраинских статей.

В процентном соотношении картина такая: около 70 процентов материалов направлены против Вооруженных Сил Украины: рассказывают о работе фейковых «украинских ДРГ» на территории ОРДЛО, о том, что идти служить в ВСУ вообще не стоит — «лучше сесть в тюрьму, чем лечь в могилу», что с фронта надо бежать как можно быстрее, то есть подталкивают к дезертирству. Судите по заголовкам: «Хаос в армии ВСУ», «Коррупция в ВСУ», «Целенаправленные обстрелы со стороны ВСУ».

20 процентов публикаций посвящено дискредитации руководства страны. Например, на протяжении марта группа «Сапфир» ежедневно готовила пять — восемь статей о Порошенко (были размещены на сайте КОГ и раскиданы по соцсетям). Заголовки: «В ВСУ уволят всех, кто не проголосует за Порошенко», «Порошенко жаждет власти», «Порошенко собирается выиграть выборы» и т. д. Однако после выборов они взялись и за Зеленского. Ежедневно выдают до десяти статей с заголовками «Зеленский очередной президент-лжец», «Зеленский — сторонник нацистов в красивой упаковке», «Зеленский — новый гарант стабильной войны на Донбассе».

15 процентов материалов касаются работы СБУ. «На Украине СБУ вербует жителей республик, используя методы СС», «СБУ ловит сепаров по-новому», «СБУ устраивает облавы на инакомыслящих». Серьезное раздражение у них вызывает програм-ма СБУ «Тебя ждут дома».

При этом они на все лады хвалят «ЛНР» и Московский патриархат («мы братья, зачем нам разделять церковь, зачем нам томос?»), после безвиза стали призывать уезжать из Украины («в Польше можно больше зарабатывать»). Давя на больные точки, они постоянно призывают к радикальным действиям, откликаются на любой призыв, пусть даже одного человека, выйти на протест. Их задача — посеять панику, поднять шумиху, сделать красивую картинку для российских пропагандистов.

Василина постоянно получала задания и отсылала отчеты о выполнении на личную электронную почту кураторов. Вот несколько примеров.

14 мая 2017 года Василина получила задание от куратора распространить через свои ресурсы и прокомментировать фейковую новость о том, что ВСУ якобы подорвали автомобиль миссии ОБСЕ. Ответила: «Принято». За первые два часа новость попала в свыше чем 30 сообществ («Народная милиция ЛНР», «Антимайдан», «ДНР online», АНТИМАЙДАН/НОВОРОССИЯ", «Новороссия ИНФО», «Русский Мир», «АнтиБандеры/ДНР и ЛНР» и другие) и еще два дня «гуляла» по соцсетям. Причем с неведомо какими видеозаписями со сбитых беспилотников.

Еще они очень умело раскачивали ситуацию в Лисичанске и Северодонецке. В соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook (всего в 43 группах) 15—16 июня 2017 года были опубликованы призывы выйти на митинг работников северодонецкого завода «Азот», в Лисичанске — на митинги по поводу отсутствия воды, убеждали, что надо снять тогдашнего губернатора Гарбуза.

С 30 августа по 5 сентября 2017 года «Сапфир» распространял призывы участвовать в митингах под парламентом и очень подогревал протестные настроения. Администраторы проукраинских групп, которые, возможно, слабо разбираются в политике, подхватили эту тему. Тексты, размещенные на страницах «Украина Свободная страна», «Varta Online Київ», «Патріоти України# Євромайдан#АТО#Війна», «Киев Online», начинались словами: «Ми, ветерани АТО та війни, повідомляємо про проведення мирної акції протесту 5 вересня 2017 року під стінами Верховної Ради. Ми закликаємо всіх небайдужих вийти разом з нами та підтримати нас. Скільки можна терпіти знущання влади? Наші генерали щоденно збагачуються, а ми гинемо на війні! Вони живуть у дорогих маєтках, їздять на дорогих авто, а хлопці на передовій не бачать навіть нормальних харчів, не кажучи вже про зброю». Эти тексты были написаны в оккупированном Луганске…

5 сентября Василина отчиталась, что на митинг пришли переселенцы, атошники, представители «Правого сектора»: «Мы продолжаем призывать через соцсети выходить людей на улицу и поддерживать протест».

Вообще, если в столице или в каком-то регионе возникает острая ситуация, они сразу налетают, как стервятники, и начинают раскачивать обстановку.

Сейчас их топовая тема — разведение войск.

— И что они пишут?

— «Мост в Станице Луганской построили очень быстро, он завалится, там опасно», «при строительстве, как всегда, украли деньги» и т. д.

«Члены группы получали зарплаты как «военные», плюс было спонсорство «из-за поребрика»

— Кто и как финансирует деятельность «Сапфира»?

— Кроме того что члены группы получали зарплаты как «военные», плюс было спонсорство «из-за поребрика». Вот один из путей, который мы установили. Главное управление Генштаба РФ создает на территории России общественные организации и военно-патриотические фонды, которые действуют в интересах разведки. Один из таких примеров — «Патриотический фонд социальной поддержки ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи «Служу Великой Руси» (зарегистрирован как некоммерческая организация 12 августа 2015 года в Москве).

Президент фонда Андрей Гребенников. Нам известны все его контакты, телефоны и даже номер карты «Сбербанка». Он не раз заявлял, что «одним из главных приоритетов нашей работы стало оказание помощи людям, находящимся в районах боевых действий, гуманитарных катастроф и т. д. ». Еще две цитаты. «Благотворительная помощь, которая оказывается поадресно, направляется русским людям, где бы они ни проживали и какую бы прописку ни имели в паспорте». «Мы работаем с Донецком и Луганском. Для нас это первая линия обороны «русского мира». Гребенников не раз приезжал в Луганск и вручал награды боевикам.

Да, его фонд оказывает гуманитарную помощь. И людям, и храмам («нами передано в Свято-Георгиевский храм Луганска иерейское облачение и Евангелие»). И при этом: «Другую гуманитарку наши волонтеры в „ЛНР“ и „ДНР“ распределяют в соответствии с просьбами организаций и частных лиц».

«Другая гуманитарка» — это и есть, в частности, помощь Василиной и ее коллегам. Сначала россияне передавали ее клубу «Возрождение», те перепасовывали информационно-аналитическому отделу «4-й отдельной мотострелковой бригады», то есть «Сапфиру».

Василина отчитывалась в «МЧС ЛНР» о получении, прикладывала фото и видео, как они что-то передавали детям или в монастырь. Но в декабре 2018 года случился прокол. Василина от большого ума прикрепила документ (он у нас есть), что за получение 67 килограммов «адресной помощи военнослужащим в/ч 74 347» расписался член группы «Сапфир» Александр Волков.

— Что может быть в грузе?

— Может, канцтовары или компьютеры. А может, оружие или деньги.

«Учитесь отличать подлинные странички от фейковых»

— Где располагается «Сапфир»?

— Это интересный момент. Конно-спортивный клуб «Возрождение» якобы снимает у ООО «Молпромсервис» офис в трехэтажном здании по адресу: Луганск, квартал Гаевого, дом 36. На самом деле там находится группа «Сапфир». По этому же адресу зарегистрирован их интернет-провайдер D-Group (предприниматель Быстров). Хочу предупредить жителей Луганщины, которые пользуются его услугами: вполне возможно, что вы находитесь «под колпаком» российской разведки.

Еще через соцсети группа «Сапфир» ведет анализ и сбор разведывательной информации, размещенной военнослужащими ВСУ на собственных страницах (установочные данные, состав семьи, фотографии, место прохождения службы, информация об участии в АТО/ООС, отношение к населению Донбасса, руководству ВСУ и прочее), для дальнейшего использования спецслужбами РФ, а также для попыток вербовки.

Ведь «Сапфир», кроме всего остального, создает немалое количество псевдопатриотических военных групп. Возьмем для примера на первый взгляд вполне патриотический аккаунт некоего «Игоря Анисимова», через который на самом деле ведется антиукраинская деятельность. Его страничка авторизуется с помощью телефона, номер которого начинается с +7 (это код России), а все IP-адреса «Анисимова» принадлежат луганскому провайдеру D-Group…

В друзья к этому «Анисимову» добавляются фронтовики. Он не переписывается с ними, однако на их страницах появляются материалы, которые он размещает (так работает Facebook, — вы видите все, что публикуют ваши друзья).

А вот теперь внимание! «Анисимов» руководит фейковыми сообществами: «58-ма окрема мотопіхотна бригада» (две разные страницы), «80-та окрема десантно-штурмова бригада», «Операція об’єднаних сил», «КОГ», «Кременная, Меловое, Луганская область», «Ми єдині!».

— Ничего себе. Кстати, я сама часто читаю в Facebook странички бригад.

— Учитесь отличать подлинные от фейковых. Еще раз напоминаю, что официальная страничка в соцсетях всегда верифицирована — в углу стоит синяя галочка.

Так вот, «сапфировцы» создают группы, приглашают туда военных, которые, к сожалению, часто не думают о своей безопасности — выкладывают фото с передовой и прочее. Они находят таких людей: «Брат, в Facebook группа нашей бригады под таким-то названием, присоединяйся». Люди добавляются. И почти каждый день читают что-то типа «сегодня в столовке не давали того-то, а положено давать», «на нашу бригаду не выделили нормальных бронежилетов, а на вот ту бригаду выделили». Пользователям вдалбливают в голову: кругом зрада, зрада, зрада.

Это очень серьезная акция против нашей армии и наших военных.

«Сапфировцы» появились и на известных украинских сайтах"

— Как этому противостоять?

— Наш департамент сейчас прилагает усилия, чтобы заблокировать ресурсы группы «Сапфир». Мы информируем об этом Facebook и другие соцсети и убедительно просим принять меры. Реакция есть.

Еще будем передавать информацию о IP-адресах и телефонах и просить, чтобы страницы, которые выходят с таких адресов, тоже блокировали.

Сотрудники СБУ в марте этого года задержали двух жителей Луганской области, которые стали агентами-информаторами «Сапфира». Во время обысков у них изъяли устройства связи, средства фото- и видеофиксации, где была информация о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВСУ и другие сведения, а также SIM-карты украинских и российских операторов, флэш-накопители, символика России и так называемых «народных республик». Фигуранты сидят в СИЗО. Им вменяют в вину создание террористической организации. Идет следствие.

Скажу еще о том, что в последнее время «сапфировцы» появились и на известных украинских сайтах.

— То есть?

— На сайте «Корреспондент» каждый желающий может создать свой блог. Мы установили три блога, которые написали члены группы «Сапфир». Один из них сотрудники «Корреспондента» уже сами вычислили и заблокировали.

А вот как «Сапфир» действует в регионах. «ВКонтакте», например, есть вполне патриотичная группа «Я люблю тебя, Луцк» (55 тысяч пользователей). Но почему-то, когда туда налетает «Сапфир» и начинает выкладывать свои новости (некоторые на украинском языке), администраторы их не удаляют. Может, нет времени читать и вникать. А следовало бы.

Вот примеры таких сообществ во «ВКонтакте», где наследили «сапфировцы»: «Винница — столица мира!!!», «Мой Кировоград», «Кременчуг — город детства», «РОВНО & ОБЛАСТЬ», «Сумы», «Ужгород», «ХЕРСОН». Подписчики и не подозревают, что читают информацию, подготовленную Главным управлением Генштаба ВС РФ. Мы сейчас этим плотно занимаемся: устанавливаем такие группы.

У Facebook существует иная проблема: там есть открытые группы, куда вы можете зайти и выложить какую-то информацию, и есть закрытые, где ваши тексты сначала просматривают создатель и администраторы группы. Среди этих открытых групп много таких, которые администраторы забросили. Получились такие «сливные бачки», куда можно вбросить все, что хочешь.

Поэтому еще раз возвращаюсь к теме верификации. Мы очень просим все государственные учреждения, военные части, а также бригады ВСУ, у которых есть официальные странички в социальных сетях, обозначить, что они подлинные. Если есть синяя галочка — человек знает, что он действительно читает проверенную информацию. А когда вы заходите, к примеру, в группу 72-й Белоцерковской бригады, где пять тысяч подписчиков, можете быть уверены, что эти тексты не написаны в Луганске? Что-то прочтете, запаникуете, перепостите — и понеслось…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook вынужден был удалить сотни украинских страниц, групп и аккаунтов, распространявших российские фейки об Украине.

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