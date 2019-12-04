Украина

В сети сообщили, что в Киев прилетел адвокат Трампа Рудольф Джулиани

В Киев прилетел адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Новое время» Валерий Калныш.

Подписчики журналиста советуют ему проверить информацию у трех источников.



Издание РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times, также обнародовало информацию о визите личного адвоката президента США в Киев.

Сообщается, что Джулиани планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

По данным The New York Times, во вторник Джулиани встретился в Будапеште с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко, который стал ключевой фигурой в расследовании импичмента.

Напомним, в США завершилось расследование скандала под условным названием «Украинагейт». Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани является одной из ключевых фигур в этом деле. Его связывают с арестованными в Вашингтоне бизнесменами с украинскими корнями, которым предъявляют незаконное вложение средств зарубежных доноров в предвыборные кампании в США.

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