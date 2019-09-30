- 09:25 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали свою помолвку: фото с вечеринки
- 09:25 Путин хочет уйти с Донбасса, "сохранив лицо", но не знает как, — генерал
- 09:18 Агрохолдинг МХП помогает воспитанникам детских домов и школ-интернатов в социализации, профориентации и последующем трудоустройстве
- 09:14 Происки ФСБ: известный продюсер выдвинул свою версию скандала с Олегом Винником
- 08:55 "Украинагейт": Луценко поведал, как отказал Джулиани в его просьбе о Байдене
- 08:43 11-месячный племянник Кейт Миддлтон уже посещает занятия в спортзале
- 08:25 Российский спецназ высадился в Норвегии и провел разведку, — СМИ
- 08:02 Не надо возвращать по-быстрому: в Украине рассказали, почему Путин пытается быстро "слить" Донбасс Зеленскому
- 08:02 На первой встрече Зеленский спросил у меня: «Что мы будем делать?» — Дмитрий Кулеба
- 07:52 Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: поздравления, открытки и молитвы
- 07:43 Близнецам повезет в личной жизни, а Стрельцам — с деньгами: гороскоп на неделю
- 07:41 "Я училась в Москве": глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с россиянами
"Украинагейт": Луценко поведал, как отказал Джулиани в его просьбе о Байдене
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани обращался с просьбой к бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, но получил отказ. Об этом сам Луценко рассказал в интервью американской газете Los Angeles Times.
По словам Луценко, он дважды встречался с Джулиани и не раз говорил с ним по телефону.
Близкий к Трампу юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер, и неоднократно просил Луценко провести по ним расследование.
«Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица», — уточнил бывший чиновник.
Луценко отметил, что был готов оказать содействие в проведении рассмотрения этого дела, но при условии, что его начало открыла бы американская сторона, например, сотрудники ФБР США.
Он утверждает, что у Генпрокуратуры Украины не было достаточных доказательств для начала собственного расследования.
По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, «могло бы быть свидетельством наличия конфликта интересов», однако не являлось нарушением закона.
По словам Луценко, оба раза он встречался с Джулиани в прошлом году: первый раз в Нью-Йорке, а второй — в Варшаве. В Нью-Йорке Луценко посещал офис Джулиани.
Напомним, Байден является одним из основных конкурентов Трампа на выборах. Сын Байдена Хантер входил в состав директоров Burisma Holding бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.
В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.
Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора. На пресс-конференции в Украине Байден сказал: «Мы вам не даем миллиарда долларов американских гарантий для выпуска еврооблигаций, если Шокин не будет уволен».
В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
Как сообщали «ФАКТЫ», на фоне разгоревшегося в Белом доме скандала и разговорах об импичменте Трампу, личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...