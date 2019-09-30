Политика

"Украинагейт": Луценко поведал, как отказал Джулиани в его просьбе о Байдене

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани обращался с просьбой к бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, но получил отказ. Об этом сам Луценко рассказал в интервью американской газете Los Angeles Times.

По словам Луценко, он дважды встречался с Джулиани и не раз говорил с ним по телефону.



Близкий к Трампу юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер, и неоднократно просил Луценко провести по ним расследование.

«Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица», — уточнил бывший чиновник.



Луценко отметил, что был готов оказать содействие в проведении рассмотрения этого дела, но при условии, что его начало открыла бы американская сторона, например, сотрудники ФБР США.

Он утверждает, что у Генпрокуратуры Украины не было достаточных доказательств для начала собственного расследования.

По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, «могло бы быть свидетельством наличия конфликта интересов», однако не являлось нарушением закона.

По словам Луценко, оба раза он встречался с Джулиани в прошлом году: первый раз в Нью-Йорке, а второй — в Варшаве. В Нью-Йорке Луценко посещал офис Джулиани.



Напомним, Байден является одним из основных конкурентов Трампа на выборах. Сын Байдена Хантер входил в состав директоров Burisma Holding бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора. На пресс-конференции в Украине Байден сказал: «Мы вам не даем миллиарда долларов американских гарантий для выпуска еврооблигаций, если Шокин не будет уволен».

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

Как сообщали «ФАКТЫ», на фоне разгоревшегося в Белом доме скандала и разговорах об импичменте Трампу, личный адвокат президента США Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.

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