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Руис – Джошуа: видео дуэли взглядов
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят официальные мероприятия накануне боя-реванша за четыре чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ-РЕВАНША РУИС — ДЖОШУА
Одним из них стала дуэль взглядов. Оба спортсмена предпочли спортивный стиль одежды — Руис выбрал игровую майку баскетбольного клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и джинсы, при этом держа в руках четыре чемпионских пояса, а Джошуа был в футболке и спортивных штанах.
Напомним, что бой Руис — Джошуа пройдет в субботу, 7 декабря, на Diriyah Arena. Ориентировочное начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Джошуа фаворитом предстоящего поединка с Руисом.
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