Руис – Джошуа: видео дуэли взглядов

Спорт

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят официальные мероприятия накануне боя-реванша за четыре чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ-РЕВАНША РУИС — ДЖОШУА

Одним из них стала дуэль взглядов. Оба спортсмена предпочли спортивный стиль одежды — Руис выбрал игровую майку баскетбольного клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и джинсы, при этом держа в руках четыре чемпионских пояса, а Джошуа был в футболке и спортивных штанах.

Напомним, что бой Руис — Джошуа пройдет в субботу, 7 декабря, на Diriyah Arena. Ориентировочное начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Джошуа фаворитом предстоящего поединка с Руисом.

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